¡Ya no más! Cirujano de Natalia Paris se negó a volverla a operar

Natalia París, una de las modelos más reconocidas de Colombia, ganó popularidad a finales de los años 90por su participación en prestigiosas campañas de moda y portadas de cuadernos. Después de retirarse de las pasarelas, la paisa decidió emprender en el mundo empresarial con su propia línea de productos de belleza, consolidando su presencia en el mercado.

Además de su éxito empresarial, París se ha destacado como DJ en el género de la música electrónica, obteniendo reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, a pesar de ser considerada una de las mujeres con el cuerpo más envidiado del país, recientemente sorprendió a sus seguidores con una publicación que desató una gran polémica.

En un video compartido en sus redes sociales, la modelo aparece frente al espejo mostrando su figura y explicando por qué desea someterse a una nueva intervención estética. "Las mujeres que hacemos mucho ejercicio se nos va marcando mucho este músculo acá", comenta, señalando una parte de su cintura.

"Doc, yo quiero que me saque más cintura", insiste Natalia, pero su médico le responde de manera contundente: "Tú no necesitas más, ¿qué más necesitas tú?", cruzando los brazos en señal de desaprobación.

La DJ reiteró su deseo de reducir aún más su cintura, argumentando que el ejercicio ha marcado demasiado ciertos músculos de su abdomen. No obstante, su cirujano, Andrés Serrano Pineda, se mantuvo firme en su negativa, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Mientras algunos elogiaban la honestidad del cirujano, otros ponían en duda las prácticas alimenticias de la modelo debido a su deseo de someterse a más cirugías.

El video se volvió viral, entre los comentarios más destacados se encuentran: “Pues muy honesto que le dijera que no de una”; “quiere decir que no es tan cierto sus prácticas alimentarias, sus cremitas…”; “un buen cirujano te va a decir no cuando sabe que no lo necesitas”; y “es un cirujano muy honesto, cuando no lo necesitas menos es más”, "excelente, así es, un buen cirujano te va decir no cuando sabe que no lo necesitas", "Qué gran profesional", y "Qué vivan los doctores así" fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

La decisión de Serrano Pineda de no acatar su petición de volverse a operar ha sido aplaudida como un ejemplo de ética profesional en el campo de la cirugía plástica. Su firme postura ha sido vista como un recordatorio de que, a veces, menos es más, y que la verdadera belleza radica en la aceptación de uno mismo.

El cirujano Andrés Serrano Pineda es conocido por trabajar con varias modelos e influenciadoras colombianas, y en su perfil de redes sociales muestra los diversos procedimientos que realiza. Su ética profesional ha quedado en evidencia con su negativa a realizar una intervención innecesaria en una de las figuras más reconocidas del país.

