El actor Brian Moreno se encontró 28 millones de pesos y busca al dueño para devolverlos

Brian Moreno, un destacadoactor de cine y televisión colombiano,ha logrado cautivar a una gran audiencia gracias a su talento y carisma. Nacido en Cali, Valle del Cauca, Moreno ha sido parte de numerosas producciones importantes en la pantalla chica, construyendo una sólida base de fans a lo largo de su carrera.

Hijo del reconocido actor Marlon Moreno, Brian hizo su debut en la televisión colombiana con diversos personajes en la serie "Tu voz estéreo". Sin embargo, fue su participación en producciones como "El último matrimonio feliz", "El Capo", "Tres Caínes", "La promesa" y "Lady, la vendedora de rosas", la que realmente lo catapultó a la fama, destacándose por su notable desempeño actoral.

Recientemente, Brian Moreno compartió en sus redes sociales un inesperado descubrimiento que hizo en una habitación donde se hospedaba. En un video, el actor comenzó diciendo: “Ustedes no se imaginan lo que me acaba de pasar”. Explicó que mientras arreglaba la cama en su alojamiento, encontró una considerable suma de dinero escondida bajo el colchón.

"Me disponía a arreglar la cama, acá en el sitio donde me estoy quedando, y justo estaba poniendo la sábana y, entonces, levanté la esquina del colchón y miren lo que me encontré: hay 4 fajos de 7 millones de pesos cada uno. No entiendo a quién se le puede ocurrir dejar 4 fajos de 7 millones en la esquina de un colchón, la verdad es que esto es una locura", exclamó Brian en la grabación.

El actor, sorprendido por el hallazgo, hizo un llamado a sus seguidores para ayudar a encontrar al legítimo dueño del dinero. “Ayúdenme a viralizar este video para que podamos encontrar al dueño de este dinero”, pidió en su publicación, destacando su deseo de hacer lo correcto.

Este gesto de transparencia y honestidad fue elogiado por varios de sus seguidores, quienes no dudaron en dejar comentarios resaltando su integridad y ética. Entre los mensajes destacan elogios como “Qué belleza las personas como tú, sinceras y honestas” y bromas como “Creo que son de Pedro Pablo León Jaramillo ‘El Capo’”.

El hecho recordó que en Colombia es una costumbre arraigada en la cultura popular guardar dinero debajo del colchón con el fin de mantener control directo sobre sus ahorros y protegerlos de posibles devaluaciones o intervenciones gubernamentales. Además, ofrece una sensación de seguridad y privacidad, alejando los riesgos de fraudes y comisiones bancarias.

Algunos dudan de la veracidad de la historia de Brian y comentan que posiblemente podría tratarse de una estrategia publicitaria o la continuidad de alguna serie en la que él y su papá han participado.

