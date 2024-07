La verdad tras ausencia de 'Perafán' en Pedro el Escamoso; el actor detestó el personaje

La telenovela 'Pedro el Escamoso' se estrenó en 2001 y rápidamente se convirtió en una de las producciones más queridas y vistas por el público colombiano. Escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García, esta serie narra las desventuras de Pedro Coral Tavera, un mujeriego que huye de su pueblo natal y llega a Bogotá.

Con Miguel Varoni en el papel protagónico, el elenco también incluía a actores destacados como Sandra Reyes, Javier Gómez, Aura Helena Prada, Fernando Solórzano y Diego Ramos.

Veinte años después de su primera emisión, 'Pedro el Escamoso' regresa con una nueva temporada, sin embargo, la ausencia de algunos personajes clave ha sido notable para los seguidores de la serie.

Entre estos personajes se encuentra Alirio Perafán, interpretado por Jairo Camargo. Alirio, un abogado tramposo y oportunista, se ganó tanto el desprecio como las risas de los televidentes.

A pesar de ser un rol pequeño, la interpretación de Camargo le valió una nominación a los Premios TVyNovelas como mejor actor de reparto favorito.

En una entrevista para el programa 'La Red', Jairo Camargo reflexionó sobre su papel en la telenovela y reveló que, aunque detestaba a su personaje, encontró satisfacción en interpretarlo fielmente según el libreto.

“A mí como actor me dieron la oportunidad, por primera vez, de enfrentarme a un personaje que detestaba, pero también me dio la satisfacción de haberlo hecho sin ponerme delante de él a juzgarlo, sino a hacerlo tal cual como me lo exigía el libreto”, expresó el actor.

La decisión de no incluir a Alirio Perafán en la nueva temporada fue confirmada por la propia Alina Lozano, quien interpretó a 'Doña Nidia', otro personaje ausente en esta entrega.

Lozano utilizó sus redes sociales para anunciar que ni ella ni Jairo Camargo participarían en la nueva producción. La ausencia de estos personajes ha dejado una marca en los fans, quienes recuerdan con cariño las hazañas y desventuras que ambos aportaron a la serie.

Después de su participación en 'Pedro el Escamoso', Jairo Camargo continuó su carrera en diversas producciones. Con más de cuatro décadas de trayectoria en la actuación, Camargo se ha consolidado como uno de los actores más versátiles y respetados de la televisión colombiana.

No obstante, el actor ha manifestado su preocupación por el rumbo que está tomando la televisión en Colombia. Según él, actualmente hay una mayor preocupación por lo estético que por el contenido, lo cual podría afectar la calidad de las producciones televisivas.

Estos son los actores de la primera novela de Pedro El Escamoso que ya fallecieron

En esta nueva temporada, además de Miguel Varoni, regresan Sandra Reyes, Álvaro Bayona, Marcela Mar, Andrea Guzmán y Juan Carlos Arango. Junto a ellos, se suman nuevos talentos como Melanie Dell Olmo, Luz Estrada, Laura Junco, María José Camacho, Carolina Serrano y Carlos Torres.

Sin embargo, este regreso también trae un toque de nostalgia y recuerdo para los actores de la serie original que ya no están con nosotros. Teresa Gutiérrez, quien interpretó a Pastora García de Gaitán, falleció el 9 de marzo de 2010. Su papel como madre de Pastor Gaitán fue uno de los más entrañables de la serie. Héctor Rivas, conocido por su interpretación de Aldemar Chávez, murió en junio de 2010 a causa de un tumor cerebral.

La actriz María Eugenia Dávila, que dio vida a Margoth, la amiga de doña Nidia y dueña del bar La Coqueta, falleció el 9 de mayo de 2015 debido a problemas respiratorios. Herbert King, quien interpretó a Heriberto Chávez, falleció en 2018 tras sufrir un infarto. Más recientemente, el 9 de febrero de 2023, murió Luis Fernando Múnera, otro de los queridos actores de la serie.

La nueva temporada de Pedro el escamoso no solo promete entretener con nuevas aventuras, sino también rendir homenaje a estos talentosos actores que dejaron un legado imborrable en la televisión colombiana. Con este regreso, los espectadores podrán revivir momentos memorables y crear nuevos recuerdos con una de las producciones más emblemáticas del país.

