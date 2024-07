Daniela Ospina en aprietos por delicada situación que vivió en la Copa América

El caos y la desorganización marcaron la final de la Copa Américaentre Colombia y Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, afectando a miles de aficionados, incluidos varios famosos. Entre los perjudicados se encuentra Daniela Ospina, reconocida modelo y empresaria, expareja de James Rodríguez y hermana del portero David Ospina.

Daniela Ospina compartió en sus redes sociales la angustiante experiencia que vivió durante la salida del estadio. Aunque logró evitar las complicaciones al ingresar, la salida fue una pesadilla. "Ayer en el estadio perdí mis documentos; lastimosamente, como colombiana, todo lo que pasó ayer me entristece. Si alguien sabe de algo, lo agradezco, solo quiero recuperar mis documentos", escribió Ospina en una publicación.

En una actualización posterior, Ospina detalló que todavía no ha recuperado sus documentos, lo cual le causa gran preocupación. "Gracias por todos sus mensajes, gracias a Dios estamos bien, simplemente pues hizo parte de todo lo que sucedió en la previa del partido, no he podido recuperar mis documentos. Me encantaría poder recuperarlos porque es todo un tema. Sobre todo la licencia y unos documentos que son importantes", expresó la modelo.

El desorden no solo afectó a Daniela Ospina. Miles de asistentes al estadio reportaron pérdidas materiales y daños emocionales debido a los desmanes. La situación en el Hard Rock Stadium se volvió caótica, afectando tanto a los aficionados como a las figuras públicas presentes.

Publicidad

La problemática vivida en el estadio ha generado críticas sobre la organización del evento y la seguridad proporcionada. A pesar de la alegría por el evento deportivo, muchos asistentes, como Ospina, terminaron con una amarga experiencia.

Desde hace varios años, Daniela Ospina y su familia residen en Estados Unidos, lo que hace que la pérdida de sus documentos sea aún más complicada de resolver. Mientras tanto, Ospina sigue esperando recuperar sus pertenencias y agradece el apoyo recibido por parte de sus seguidores en redes sociales.

Publicidad

Oleada de solidaridad por la esposa de Carlos Calero