La serie en la que Catherine Siachoque remplazó a la ex de su esposo Miguel Varoni

La pareja de actores Miguel Varoni y Catherine Siachoque conforman uno de los matrimonios más estables de la farándula colombiana con una unión marital de más de 25 años en los que el apoyo, respeto y amor han sido ejemplo y motivo de admiración en la industria de la televisión y su audiencia.

Y aunque cada uno de los actores ha marcado la memoria de la audiencia con espectaculares papeles en diferentes producciones a nivel nacional e internacional, hay dos personajes de novelas colombianas que aún se mantienen vivos en la memoria de los colombianos.

Por parte de Miguel Varoni está el personaje de Pedro Coral, en la famosa novela Pedro El Escamoso y que estrenó su segunda temporada este 16 de julio de 2024, en el que repite personaje. Mientras que uno de los papeles destacados de Catherine Siachoque fue el de Hilda Santana, en la segunda temporada de la serie Sin senos sí hay paraíso.

Esposa y exesposa de Miguel Varoni hicieron el mismo personaje

El papel de Hilda Santana, interpretado por Catherine Siachoque, apareció en la segunda temporada de la serie Sin senos sí hay paraíso y que en su primera temporada se llamó Sin tetas no hay paraíso.

Hilda era la mamá de Catalina Santana, la protagonista de la serie, quien fue interpretada por María Adelaida Puerta en la primera temporada y posteriormente el papel fue asumido por Carmen Villalobos en la segunda serie.

Esta exitosa serie tuvo una particularidad y es que pese al éxito de los actores de la primera temporada, varios de ellos cambiaron para la segunda, entre los que estuvo el papel de Hilda Santana, mamá de la protagonista, y fue allí cuando ingresó al elenco la actual esposa de Miguel Varoni.

Pero además de los cambios, hay un detalle que llama la atención en la audiencia y en usuarios de redes sociales que se encargan de indagar la vida de los famosos y descubrieron que, casualmente, la actriz que interpretó a 'Hilda Santana' en la primera temporada también tuvo una relación sentimental con Miguel Varoni, pues estuvieron casados varios años.

¿Quién es la exesposa de Miguel Varoni que hizo el mismo papel con Catherine Siachoque?

Sobre esta relación sentimental se conoció que se trata de la reconocida actriz Patricia Ércole, quien estuvo casada con Miguel Varoni mucho antes de que él iniciara su relación con Catherine.

Este matrimonio se dio de 1991 y llegó a su fin poco antes de cumplir tres años debido a unainfidelidad por parte de Varoni con la reconocida artista Aura Cristina Geithner.

Sobre este escándalo se reveló que el actor vivió una aventura extramatrimonial con Geithner mientras se encontraban trabajando para la novela La Potra Zaina.

“El único escándalo que he tenido es el de mi separación, que no fue escándalo mío. No hablé, no di declaraciones. Salían portadas hablando de mi silencio y diciendo que yo era toda una dama. Yo me mantuve en el puesto, donde me tenía que mantener", expresó la actriz en una entrevista con El Espectador.

La actriz es recordada por varios papeles, entre esos, el de Hilda Santana en la primera temporada de Sin tetas no hay paraíso, personaje que luego fue interpretado por Catherine Siachoque, la actual esposa de su ex Miguel Varoni.