Reviven infidelidad de Miguel Varoni con Aura Cristina Geithner; se rompe el silencio

Los escándalos en el mundo del entretenimiento no son desconocidos, y uno de los más sonados en la televisión colombiana involucró a las reconocidas figuras Patricia Ércole, Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner.

Ércole y Varoni, una pareja que irradiaba éxito y felicidad, se casaron en 1991, consolidándose como una de las uniones más destacadas del espectáculo colombiano. Sin embargo, la dicha se desvaneció rápidamente a causa de una infidelidad.

Pues dos años después de haber llegado al alatar, salió a la luz una infidelidad por parte de Miguel Varoni quien habría sostenido una relación extramatrimonial con Aura Cristina Geithner, también actriz y compañera de set de Varoni en el rodaje de la serie 'La potra Zaina'.

Este escándalo tomó por sorpresa a la opinión pública y se convirtió en noticia nacional, generando un revuelo mediático en aquel entonces y con decenas de periodistas buscando conocer detalles de dicha infidelidad y reacciones por parte de Ércole.

Sin embargo, Patricia Ércole mantuvo un perfil bajo durante esa difícil etapa de su vida y no se pronunció al respecto durante la 'tormenta'. Sin embargo, tres décadas después de aquel suceso rompió el silencio.

En una entrevista con 'El Espectador' la actriz revivió la infidelidad que acabó con su hogar y contó detalles de cómo enfrentó el episodio que marcó su vida hace 30 años.

Según la actriz, el hecho de que en ese entonces las redes sociales no dominaran la escena mediática, sirvió para que su silencio y postura fueran más respetados.

"El único escándalo que he tenido es el de mi separación, que no fue escándalo mío. Gracias a Dios no había redes sociales. Yo me mantuve quieta. No hablé, no di declaraciones. Salían portadas hablando de mi silencio, diciendo que era toda una dama. Yo me mantuve en el puesto, donde me tenía que mantener", expresó Ércole.

La actriz explicó que, en aquel entonces, optó por alejarse del país ante la controversia, ya que las polémicas no eran su estilo. Prefirió refugiarse en su círculo cercano, familia y amigos, así como en su fe.

“No tenía por qué ir a hablar, los que tenían que hablar eran otros. Yo soy muy ajena a estar en esas controversias o entrar en esas polémicas. No es parte de mi naturaleza. Uno decide si habla o no y las cosas toman su propio rumbo. Con mi separación busqué refugio en mi familia y mis verdaderos amigos. También en Dios, que es parte fundamental en mi vida”, concluyó Ércole.

Este episodio de infidelidad y separación sigue siendo recordado como uno de los momentos más impactantes en la historia del entretenimiento colombiano. Cada uno de los actores involucrados en este triangulo amoroso tomó un rumbo distinto y cada uno tiene su vida sentimental con personas distintas.

