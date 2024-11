Natalia París revela su experiencia con seres del más allá: "Una morboseada horrible"

La reconocida modelo y DJ Natalia París sorprendió a sus seguidores con una revelación que dejó a más de uno sin palabras. Durante su participación en el podcast 'Más Allá del Silencio', conducido por el periodista Rafael Poveda, Natalia compartió detalles sobre sus encuentros con lo que describe como una entidad espiritual que la acosaba desde su infancia.

Poveda, intrigado, le preguntó sobre los episodios en los que se sentía acosada por un espíritu, la DJ explicó:

"Desde chiquita tenía esa percepción, pero ya grande empecé a sentir que esta entidad me tocaba por la noche. Es una sensación que te ataca en el sueño, no puedes levantarte de la cama y te tocan morbosamente. Es horrible, pero más común de lo que imaginamos. Uno no ve mucha gente hablando de este tema."

Aunque los episodios no eran constantes, Natalia confesó que han ocurrido varias veces a lo largo de su vida: "No todo el tiempo, pero sí he tenido momentos en los que siento que algo me está quitando la respiración y tocándome por todas partes. Es algo espeluznante."

Te despiertas porque sabes que tienes algo encima y tú no te puedes mover y tú quieres gritar, he tenido a mi pareja al lado y le he querido decir a mi pareja ayúdame pero uno no puede, es como si también te quitaran el poder de hablar y en ese momento puede pasar un minuto que tú estás ahí inmóvil y que te están tocando y morbosiando asquerosamente Natalia París

¿Qué son los íncubos, seres del más allá?

Con el tiempo, Natalia decidió investigar sobre este fenómeno y descubrió que podría estar relacionado con los llamados íncubos. Estos son descritos en el esoterismo como seres del bajo astral que interactúan con las personas durante el sueño.

"Mucho más joven nunca quise investigar, pensaba que eran pesadillas. Pero al indagar en temas de espiritualidad y metafísica, comprendí que estos seres existen y conviven con nosotros. Simplemente, no todos tienen la percepción para sentirlos."

La modelo relató episodios en los que se sentía incómoda en ciertos lugares, especialmente en locaciones antiguas como alguna vez le ocurrió en un hotel en Cartagena. "En esos espacios sabía que había entidades. Mi intuición siempre me alertaba."

Natalia también compartió cómo ha aprendido a protegerse y a manejar estas situaciones:

"Ahora siempre prendo Palo Santo y, si siento algo extraño, simplemente digo en voz alta: ‘Si hay alguna entidad aquí, le ordeno que se retire’. Así de fácil se van. Desde que empecé a hacerlo, no los volví a sentir."

Finalmente, Natalia reflexionó sobre la importancia de hablar de estas experiencias: "Aunque parezcan extrañas o difíciles de creer, muchos hemos tenido algún tipo de experiencia similar, pero preferimos callarlo por miedo al juicio."

Su testimonio ha generado un intenso debate en redes sociales, donde miles de seguidores comparten sus propias vivencias paranormales. Sin duda, Natalia París vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez no por su carrera artística, sino por sus experiencias con el más allá.

