A Natalia París le atraen los hombres con olor a sudor; sorpresiva confesión

La reconocida modelo y DJ colombiana Natalia París ha vuelto a ser el centro de atención, no por su carrera en las pasarelas o su música, sino por una curiosa confesión sobre lo que busca en su próximo novio.

Durante una entrevista reciente con el programa La Red, de Caracol Televisión, París se sinceró sobre su deseo de enamorarse nuevamente, dejando al descubierto una condición particular que debe cumplir el hombre que aspire a ser su pareja.

“Me quiero enamorar, ese es mi estado más rico de la vida”, expresó la modelo con entusiasmo. A sus 51 años, Natalia asegura estar lista para abrir nuevamente su corazón y compartir momentos de afecto y viajes con alguien especial.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue su deseo de amor, sino el inusual requisito que reveló para elegir a su pareja.

Cuando le preguntaron acerca de las cualidades que valora en un hombre, París mencionó que el éxito y la seguridad son clave. “Me gusta que sea un tipo exitoso, un hombre que entienda cómo es estar con una mujer exitosa, que sale de viaje y es segura de sí misma”, explicó.

Pero lo más sorprendente vino después, cuando la modelo admitió que hay algo mucho más curioso que la atrae en una pareja: el olor corporal.

“¿Sabes qué me encanta? El olorcito”, dijo con una sonrisa, dejando al periodista desconcertado. Al recibir la pregunta de si se refería a un hombre que “huela bien”, París aclaró: “No, que huela a sudor. Eso me encanta, el olor a humano, a sudorcito. Eso me fascina”.

Esta confesión generó asombro entre los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde sus seguidores comentaron el peculiar gusto de la modelo.

Natalia también aprovechó la entrevista para reflexionar sobre su vida actual. Reconoció que, aunque ha disfrutado de su independencia y éxito, está lista para dejar de lado la soltería y volver a experimentar la emoción de estar enamorada.

“Estoy lista para entregar cariño, me gusta estar ennoviada para compartir los viajes y los mimos”, comentó con sinceridad.

Además, en una sección más ligera de la conversación, París reveló algunas de sus últimas búsquedas en Google. Entre risas, admitió haber buscado información sobre cómo obtener su cédula digital y renovar su pase de conducción. “Me toca hacer esas vueltas la otra semana”, confesó.

Con estas declaraciones, Natalia París vuelve a mostrarse auténtica y sin filtros, algo que sus seguidores valoran y admiran.

