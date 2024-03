Así fue el rencuentro entre el 'Gato' Baptista y la hija de Natalia París

El reconocido actorJuan Alfonso 'El gato' Baptistaha protagonizado un emotivo reencuentro con la hija de Natalia Paris, su expareja. La joven Mariana Correa no se había visto con el actor tras años de separación. Este encuentro tan significativo tuvo lugar recientemente durante una entrevista para el programa ‘Lo sé todo‘, donde Baptista compartió detalles conmovedores de esta reunión cargada de emociones y recuerdos.

Durante la entrevista, Baptista reveló que la última vez que vio a Mariana, esta aún era muy pequeña, recordando con cariño su personalidad y carácter. Mostrando que no hay rencores con Natalia parís y que respeta lo vivido: "Era muy chiquitica, la última vez que la vi recuerdo que tenía carácter y personalidad. Además, lo que sabía era que estabas en ‘pole dance‘ y no más", expresó el actor con nostalgia y ternura.

Este reencuentro entre Baptista y Mariana fue una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y los cambios que han ocurrido a lo largo de los años. Para el actor, ha sido una experiencia significativa que le ha permitido reconectar con una parte importante de su historia y encontrar nuevos significados en su vida.

En cuanto a su carrera profesional, Baptista compartió sus planes futuros, revelando que se encuentra trabajando en nuevos proyectos musicales. "Yo compongo, escribo y además pude meter música en ‘Pasión de gavilanes’ con mi amiga Paola Rey. Ahora, voy con nuevos temas en mi plataforma de Internet y nueva música con amigos muy cercanos", anunció el actor, demostrando su pasión por la música y su constante búsqueda de nuevos desafíos artísticos.

Además, Baptista aprovechó la entrevista para reflexionar sobre su camino en la actuación y los proyectos que ha decidido rechazar en favor de seguir sus propios valores y estilo de vida. "Siempre me he disfrutado mi camino en la actuación. En este momento me he dado el lujo de rechazar algunos proyectos muy lucrativos y jugosos que no van con mi estilo de vida y con lo que quiero", afirmó el actor, destacando su compromiso con su carrera y su bienestar personal.

