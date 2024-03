VIDEO: Así fueron los últimos minutos de Ángelo Bossa: "A veces volvía"

La triste noticia del fallecimiento de Ángelo Bossa, hijo de la reconocida actriz Luly Bossa, conmocionó a todo el país el pasado 9 de marzo cuando se apagó la vida del joven que se robó los corazones de miles de personas que seguían a diario su proceso contra la distrofia muscular que padecía.

Y aunque muchos amigos y seguidores de la actriz tuvieron prudencia y se apartaron para que ella pudiera asumir su duelo y darle sepultura a su hijito, la intriga por saber qué pasó con Ángelo no dejó de existir hasta este miércoles cuando Luly, en un momento más calmado, pudo dirigirse a los internautas y ofrecer detalles sobre ese último día.

Fue a través de una transmisión en vivo durante la noche del 20 de marzo que la artista habló sobre los últimos momentos de vida de Ángelo y compartió detalles desconocidos sobre lo ocurrido.

En una emotiva transmisión en vivo realizada el 20 de marzo a través de su perfil de Instagram, Luly Bossa compartió detalles íntimos sobre los últimos días de vida de su hijo y los momentos previos a su partida.

Luly Bossa recuerda a su hijo Ángelo /Foto: redes sociales

Ángelo fue víctima de comentarios negativos

Entre los detalles que contó la actriz, reveló que después de la muerte de su hijo descubrió situaciones dolorosas que el joven afrontaba y que nunca le contó; por ejemplo, descubrió que recibía constantemente mensajes ofensivos en los que incluso lo catalogaban de tener distintas orientaciones sexuales.

Estos mensajes solo afectaron al joven de 22 años quien desde muy corta edad se enfrentó al acoso y señalamientos por su enfermedad.

De igual forma contó que desconoce la razón, pero que Ángelo llevaba cerca de 10 días expresando pensamientos sobre la muerte, ante lo que algunos internautas aseguraron que "posiblemente muy en el fondo él ya venía presintiendo que se estaba apagando su vida".

Los últimos días

La actriz compartió conmovida que, el día anterior al deceso de Ángelo, este había bromeado con la enfermera que lo cuidaba, lo que sugirió como un posible indicio de que se estaba preparando para partir.

De igual forma, dice que se mostró algo ansioso, por ejemplo cuando la enfermera se estaba alistando para salir, diciendo que ella se estaba tardando demasiado, "como si quisiera irse solo".

Y hasta habló de su posible muerte insinuando que no quería ser enterrado sino cremado; pues según Luly, el joven expresó a sus cuidadores que "A mí que no me coman los gusanos". Además que insistía en que lo importante era que nunca lo olvidaran.

Video: Luly Bossa baila con su hijo y a todos nos conmueve el corazón Luly Bosa baila con su hijo Ángelo - Foto Twitter

Por momentos volvía a tener pulso

En unas declaraciones mucho más dolorosas Bossa narró las últimas horas de vida de Ángelo contando que previamente no hubo alguna señal que indicara que su vida estaba en riesgo.

Contó que el joven se encontraba en compañía de su enfermera a quien, sorpresivamente le expresó: "Ya vengo", inmediatamente dio un suspiro profundo y se ahogó.

La cuidadora de Ángelo avisó de inmediato a Luly quien llegó a la habitación para apoyar la reanimación, levantarle las piernas, hacerle compresión en el pecho y hasta darle respiración boca a boca; pero su hijo no reaccionaba por lo que llamaron a un equipo médico que llegó a la vivienda a hacerle reanimación.

"A veces Ángelo volvía, tenía pulso y de nuevo se me iba", expresó en medio del dolor, al tiempo que agregó que los médicos tuvieron que intubarlo, pero la situación parecía agravarse ya que se le comenzó a inflamar el abdomen al joven.

Finalmente Ángelo fue trasladado a un hospital donde los médicos le expresaron a la mujer que no había nada que hacer porque había entrado en paro. Minutos después confirmaron su muerte.

La actriz compartió que su niño, como solía decirle, murió de manera similar a como lo hizo su propia madre, lo que la llevó a considerar mudarse de casa como parte de su proceso de duelo.

