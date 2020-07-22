La Kalle Juan Alfonso Baptista Diaz
Juan Alfonso Baptista Diaz
-
Reconocido actor de Pasión de Gavilanes sufre episodio de parálisis: “Se me caía la boca”
El recordado actor detalló cómo un cambio de temperatura desencadenó una condición que afectó su rostro y marcó sus pasos laborales.
-
Así fue el rencuentro entre el 'Gato' Baptista y la hija de Natalia París
Tras años desde su separación, el actor venezolano Juan Alfonso Baptista se reencontró con la hija de Natalia París.
-
'El gato’ Baptista recordó el día que tuvo parálisis facial cuando era novio de Gaby Espino
El actor de Pasión de Gavilanes reveló detalles de su vida en Venezuela.
-
Video: Ratas ATRACARON al Gato Baptista en Bogotá
El reconocido actor fue víctima de un robo en el norte de Bogotá.