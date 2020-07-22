En vivo
La Kalle  / Juan Alfonso Baptista Diaz

Juan Alfonso Baptista Diaz

  • Juan Baptista, actor venezolano
    Juan Baptista habla sobre su parálisis facial
    Foto: Caracol televisión
    Farándula

    Reconocido actor de Pasión de Gavilanes sufre episodio de parálisis: “Se me caía la boca”

    El recordado actor detalló cómo un cambio de temperatura desencadenó una condición que afectó su rostro y marcó sus pasos laborales.

  • 'Gato' Baptista, actor venezolano
    'Gato' Baptista, actor venezolano
    / Foto: Instagram @juanbaptistad
    Farándula

    Así fue el rencuentro entre el 'Gato' Baptista y la hija de Natalia París

    Tras años desde su separación, el actor venezolano Juan Alfonso Baptista se reencontró con la hija de Natalia París.

  • 24047_Foto: Juan Alfonso Baptista y Gaby Espino / Instagram
    'El gato’ Baptista recordó el día que tuvo parálisis facial cuando era novio de Gaby Espino
    Foto: Juan Alfonso Baptista y Gaby Espino / Instagram
    Farándula

    'El gato’ Baptista recordó el día que tuvo parálisis facial cuando era novio de Gaby Espino

    El actor de Pasión de Gavilanes reveló detalles de su vida en Venezuela.

  • 3185_La Kalle - Atracaron al gato Babtista en Bogotá - Foto referencia: Instagram
    La Kalle - Atracaron al gato Babtista en Bogotá - Foto referencia: Instagram
    La Kalle - Atracaron al gato Babtista en Bogotá - Foto referencia: Instagram
    Noticias

    Video: Ratas ATRACARON al Gato Baptista en Bogotá

    El reconocido actor fue víctima de un robo en el norte de Bogotá.

