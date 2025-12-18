Pico y Placa en Bogotá tendrá brusco cambio dos días; alcalde Galán ya anunció fechas

El alcalde Carlos Fernando Galán da dos días de libre circulación para vehículos particulares, pero alista un paquete de medidas que impactarán a los carros con matrícula externa a partir del próximo año, incluyendo un notable incremento en la tarifa del Pico y Placa Solidario y la restricción sabatina.

La movilidad en Bogotá, un tema siempre espinoso y complejo, especialmente durante la temporada decembrina, experimentará alivios puntuales y, a la vez, cambios estructurales que definirán el tránsito de la capital para 2026.

La Alcaldía Mayor, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán, dio a conocer una serie de ajustes que sorprenden a los conductores.



Mientras la ciudadanía lidia con los constantes trancones causados por las extensas obras viales, el Distrito busca garantizar el desplazamiento fluido durante las celebraciones de fin de año y, simultáneamente, imponer nuevas reglas diseñadas para equilibrar el flujo vehicular y las cargas fiscales en 2026.



¿Cúales son los días que no habrá pico y placa en Bogotá?

En la decisión que forma parte del Plan Navidad del Distrito, el alcalde Galán anunció la suspensión de la medida de Pico y Placa para vehículos particulares en dos fechas cruciales. Los conductores podrán circular libremente el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026.

El objetivo detrás de esta suspensión, según el mandatario, es permitir que los ciudadanos tengan "todo el fin de semana de la Navidad y del 31 completo para que puedan movilizarse sin ningún problema".

Estos dos días libres de restricción buscan aliviar la alta congestión que tradicionalmente se espera durante estas jornadas festivas, facilitando el éxodo y el retorno de las personas a la ciudad.

No obstante, la restricción se mantendrá vigente para todos los demás días hábiles de diciembre y enero, y la decisión de limitar el levantamiento a solo dos días responde a la crítica situación de infraestructura en la capital.

El alcalde Galán reconoció las continuas críticas de la ciudadanía por los largos trancones, explicando que la ciudad actualmente maneja 1.200 frentes de obra abiertos, 300 de los cuales están a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Pese a las complicaciones, el mandatario pidió paciencia a los conductores mientras la ciudad logra solucionar sus desafíos de movilidad.

Es importante destacar que, si bien se suspende el Pico y Placa urbano en estos dos viernes, se mantendrá la restricción regional durante el puente festivo del 12 de enero de 2026.

Para estas fechas de alto tránsito, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito desplegarán operativos y controles viales, incluyendo la gestión directa del flujo vehicular por parte de gerentes de corredor y medidas para combatir el mal parqueo y la conducción bajo efectos del alcohol,.



¿Cómo funciona nuevo pico y placa para placas registradas fuera de Bogotá?

El paquete de medidas para 2026, confirmado por la administración distrital, trae el cambio más significativo dirigido a los vehículos matriculados fuera de la capital.

Ante la estimación de que cerca del 30% del flujo vehicular diario corresponde a automóviles registrados en otras jurisdicciones, se implementará el ‘Pico y Placa’ los sábados para este segmento del parque automotor.

Esta nueva restricción sabatina comenzará a regir a partir del primer semestre de 2026 y aplicará dos veces al mes. El horario será extenso y riguroso, cubriendo la totalidad de la jornada diurna y nocturna: desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

El esquema de rotación sabatina se adaptará al calendario del mes, de la siguiente manera:



Sábados con fecha par: Restricción para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábados con fecha impar: Prohibición de circulación para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Adicionalmente, y como estrategia complementaria para desincentivar el registro de vehículos fuera de Bogotá, se anunció un ajuste considerable en la tarifa del ‘Pico y Placa Solidario’ para los carros con placas foráneas.

El valor adicional sobre el costo base del permiso pasará de un 20 % a un 50 %. Este aumento tarifario busca motivar a los propietarios a trasladar su matrícula a la ciudad, generando mayores recursos para la movilidad urbana.

Aunque estas novedades ya generan alertas, el alcalde Galán aún no ha confirmado si habrá rotación en el esquema habitual de lunes a viernes para el próximo año, por lo que los conductores deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales.

¿Qué pasa si se incumple con el pico y placa en Bogotá?

Es fundamental que tanto conductores bogotanos como foráneos recuerden las graves consecuencias del incumplimiento. La infracción a la medida del Pico y Placa acarrea una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV).

Actualmente, esta cifra se sitúa cerca de los $711.750 pesos para 2025. Además de la sanción económica, el vehículo puede ser inmovilizado y trasladado a los patios, lo que implica costos adicionales por concepto de grúa y parqueadero.

Para aquellos que deseen obtener la exención a la restricción, el único canal oficial para tramitar y pagar el Pico y Placa Solidario es a través de la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, accesible exclusivamente en www.movilidadbogota.gov.co, y el pago debe realizarse mediante el botón PSE dentro del sitio web oficial.

La Secretaría reitera que no existen intermediarios ni otras páginas web autorizadas para este trámite.

