La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Plan infaltable en Bogotá: descubre los mejores lugares para vivir la Ruta de la Navidad

Plan infaltable en Bogotá: descubre los mejores lugares para vivir la Ruta de la Navidad

La Ruta de la Navidad llega a más de 30 sectores de Bogotá con luces, shows y decoraciones para toda la familia.

Bogotá se ilumina así brillará la Ruta de la Navidad.jpg
Bogotá se ilumina así brillará la Ruta de la Navidad
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

La temporada decembrina ya se apoderó de Bogotá, y este año la ciudad promete una celebración que combina arte, tecnología y tradición, según anunció el alcalde Carlos Fernando Galán.

Con una puesta en escena luminosa nunca antes vista, miles de habitantes podrán disfrutar de un recorrido que invita a compartir en familia, recorrer parques emblemáticos y dejarse sorprender por nuevas formas de vivir la época más especial del año. La iniciativa impulsada por el Grupo de Energía de Bogotá y Enel Colombia convierte la capital en un escenario vibrante que abraza la cultura y la sostenibilidad.

Corredores imperdibles de la Ruta de la Navidad

Uno de los puntos que más expectativa genera es el Parque Metropolitano El Tunal, que este año alberga el árbol más alto instalado en la ciudad: una estructura de 56 metros de altura y 20 metros de base que se convierte en el ícono del recorrido.

Allí también se presentará un show de láser de 360 grados, disponible cada media hora, que combina música, figuras luminosas y haces de luz que envuelven la plaza principal.

El corredor Centro también brilla con instalaciones de gran formato. El Palacio Liévano será protagonista con una matriz led que, junto al Centro de la Felicidad de El Tunal, proyectará figuras y colores gracias a más de 200.000 bombillos programables. La experiencia visual promete convertirse en uno de los espectáculos más fotografiados de la temporada.

Parques, caminos y decoración de la Ruta de la Navidad

El recorrido también contempla más de 31 puntos iluminados en el sector norte y una intervención artística que suma 114 árboles led, 54 kilómetros de luces mini led y miles de elementos decorativos. La propuesta incluye figuras 2D y 3D que también pueden disfrutarse durante el día, lo que convierte cada punto en un espacio perfecto para caminar y tomarse fotos.

En El Tunal, los visitantes encontrarán más de 1,3 kilómetros de senderos iluminados con estaciones temáticas que incluyen un jardín de renos, zonas de regalos, esferas gigantes y la tradicional postal navideña. Todo el montaje destaca por su tecnología 100 % LED, que reduce en más del 38 % la carga energética frente a años anteriores.

Con una agenda gratuita del 5 al 23 de diciembre, la ciudad vuelve a celebrar en grande y demuestra que la luz, la cultura y la unión familiar siguen siendo la esencia de esta época. Bogotá se prepara para recibir a millones de visitantes en un recorrido que, sin duda, se convertirá en el plan favorito del mes.

