Aprobado nuevo pico y placa que incluye motos; ya es un hecho sin marcha atrás

Desde el 1 de diciembre de 2025, 20 municipios del departamento del Atlántico adoptaron un esquema unificado de pico y placa para motocicletas, lo que incluye motos, cuatrimotos y motocarros, mediante el Decreto 000362 firmado por el gobernador.

La restricción abarca desde las primeras horas del día hasta altas horas de la noche, buscando regular la circulación en vías secundarias, terciarias y carreteras departamentales.

Esta medida surge tras evidenciarse un aumento en la circulación de vehículos de dos y tres ruedas en la zona, lo que generó congestión y un incremento en siniestralidad vial en varios municipios del Atlántico.



Lee también: Colegios: esto dice la ley sobre negar cupos y cuándo sí pueden hacerlo



Por ahora, algunas localidades con altos volúmenes vehiculares como Barranquilla, Soledad y Luruaco decidieron no unirse al plan y mantendrán sus regulaciones locales vigentes.



¿Por qué se implementó el pico y placa para motos?

Autoridades departamentales argumentan que la creciente cantidad de motocicletas circulando, sumado al uso intensivo de vías secundarias y rurales, genera accidentes frecuentes, especialmente en horarios nocturnos o en tramos poco iluminados.

Además, una restricción de este tipo facilita la labor de control policial y administrativo, pues permite coordinar operativos en múltiples municipios, así como campañas pedagógicas centradas en seguridad vial.

La norma no solo busca reducir accidentes, también busca ordenar el tránsito, evitar sobrecarga de vías e incentivar modalidades de transporte más seguras o compartidas en zonas vulnerables según las entidades gubernamentales.

Para muchos motociclistas esta medida representa un gran cambio, debido a que en zonas rurales o intermunicipales, donde la moto es un medio clave para movilizarse, la restricción podría afectar la calidad de vida y el acceso al trabajo, especialmente en horarios laborales extendidos.

Publicidad

Por otra parte, las autoridades señalan que la unificación del pico y placa permite controlar mejor la circulación, reducir accidentes asociados a exceso de velocidad o maniobras peligrosas, y descongestionar vías principales y secundarias.

Las entidades encargadas de tránsito anunciaron que durante los primeros meses harán operativos de control, acompañados de campañas pedagógicas. Se evaluará el impacto de la medida para, en su caso, ajustar horarios o ampliar excepciones según la dinámica de cada municipio.

Publicidad

Puedes ver: Nueva ley haría que propietarios pierdan su casa por culpa de sus inquilinos



¿Qué municipios tendrán pico y placa para motocicletas?

El pico y placa para motos se implementará en los siguientes municipios:



Malambo. Puerto Colombia. Galapa. Juan de Acosta. Piojó. Tubará. Baranoa. Santo Tomás. Palmar de Varela. Ponedera. Polonuevo. Sabanagrande. Sabanalarga. Repelón. Usiacurí. Santa Lucía. Manatí. Candelaria. Campo de la Cruz. Suan.

Cabe destacar que los municipios de Barranquilla, Soledad y Luruaco decidieron no unirse a la normativa departamental, ya que cuentan con regulaciones locales previas y esquemas de control específicos para su manejo del tránsito.

¿Cuándo impementarán el pico y placa para motos en Bogotá?

Aunque en muchas ciudades del país las motos fueron excluidas de esquemas de restricción vehicular, en los últimos años viene creciendo la presión social y administrativa para incluirlas en medidas como el pico y placa.

En la capital, Bogotá, se discute la posibilidad de incluir las motos en el pico y placa a partir de 2026, debido al aumento del parque automotor de motocicletas y los problemas de congestión y accidentalidad que esto genera.

No obstante, hasta ahora la restricción en Bogotá no aplica para motos, y la entidad responsable señaló que cualquier implementación deberá esperar hasta que terminen obras clave y se cuente con un diagnóstico técnico adecuado.

