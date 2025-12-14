Esta es la ‘bodega oculta’ de Shein en Bogotá que vende ropa desde $16.000

En los últimos años se comenzó a popularizar el uso de aplicaciones como Temu, Shein, AliExpress para realizar las compras de manera remota; esto debido a la cantidad de ofertas que hay en productos de tecnología, hogar, prendas y otros artículos que están a precios más bajos.

Por lo cual, surgió una nueva alternativa esto en la adquisición física de estos productos, esto en grandes almacenes o también llamados ‘bodegas ocultas’, las cuales ofrecen los artículos de las aplicaciones sin la necesidad de esperar el tiempo por el pedido.

Tanto es así que se conoció que en Bogotá como en otras ciudades aumentaron los establecimientos comerciales que abren las puertas para las distribución de estos artículos, al punto que se convirtió en una alianza con la marca para surtir el punto comercial con los productos y las personas puedan aprovechar estas ofertas.



¿Dónde queda la ‘bodega oculta’ de Shein en Bogotá?

Ante esta situación, el creador de contenido Johan Ruiz subió un video a sus redes sociales recorriendo un establecimiento está ubicado en la localidad de Chapinero, en la Carrera 13 #49-15, en una zona comercial. Donde en el tercer piso se encuentra una bodega que ofrece productos de Shein a sus visitantes.

A lo largo del video, evidencia que las personas que asisten a este lugar descubren artículos de ropa en su mayoría femenina, aunque también es posible hallar prendas unisex, donde se pueden encontrar objetos por unidades, además varios lotes con varios objetos, para que los visitantes puedan observarlos sin ningún tipo de compromiso.

Por lo cual, comentó que en este lugar se puede conseguir vestidos, camisetas, pantalones, entre otras desde $12.000 a $16.000 pesos. Por lo cual, durante su video se evidenció como en canastas y corrales se encuentran las prendas dentro de bolsas con el distintivo de Shein.

Convirtiéndose así en una alternativa para quienes desean obtener más prendas para estas épocas de fin de años, así mismo, otro benefició es servirle a las personas que desean vender sus artículos; esto debido a que en estos puntos se puede acceder a mejores tarifas para comercializar con otras personas.