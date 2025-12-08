El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar de nieve gratis esta Navidad

La magia navideña llegó a Bogotá de una forma inesperada y encantadora. Aunque la capital no conoce la nieve de manera natural, un rincón tradicional del centro histórico decidió transformarse para que propios y visitantes puedan vivir un pequeño “milagro blanco” sin salir de la ciudad.

Gracias a la unión de varios comerciantes del sector, este lugar se ha convertido en una de las experiencias gratuitas más compartidas en redes sociales durante esta temporada. El resultado: un plan navideño lleno de encanto, brillo y, sí, nieve cayendo sobre los asistentes.

Nieve en Bogotá: una experiencia navideña inolvidable

Todo comenzó con un video que se viralizó en TikTok, donde la creadora de contenido Ana Martínez mostró cómo el emblemático Chorro de Quevedo y su famoso Callejón del Embudo se estaban convirtiendo en un pequeño pueblo navideño.

Según explica en la grabación, varios locales del sector se unieron para instalar máquinas de nieve artificial que, cada noche después de las 7:00 p. m., llenan el ambiente de espuma blanca, luces cálidas y música festiva.

La iniciativa, totalmente gratuita, invita a las personas a caminar por el callejón mientras la “nieve” cae lentamente, creando un escenario perfecto para tomarse fotos, llevar a los niños o simplemente disfrutar un rato diferente en compañía.

Publicidad

La intervención está decorada con figuras navideñas, guirnaldas y un ambiente que recuerda las celebraciones decembrinas de las ciudades más frías del mundo, pero desde el corazón de Bogotá.



El rincón de Bogotá que se volvió viral en TikTok

El impacto en redes sociales ha sido enorme. Miles de usuarios ya han guardado el video, lo han compartido o han comentado que quieren visitar este “pueblito nevado” en plena Bogotá.

Muchos ven en este proyecto una oportunidad maravillosa para revitalizar el centro histórico, atraer más visitantes y ofrecer un plan seguro, diferente y perfecto para esta época del año.

Publicidad

Además, comerciantes del sector aseguran que la idea nació del deseo de ofrecer algo especial para la comunidad, en un lugar donde tradicionalmente se realizan actividades culturales. La nieve se ha convertido en el gancho perfecto para atraer tanto a turistas como a capitalinos que buscan un plan navideño que no implique grandes gastos.

Este plan estará disponible todas las noches después de las 19:00 h, por lo que se recomienda ir con tiempo, llevar buena actitud festiva y aprovechar el ambiente único que se está viviendo en este punto icónico de la ciudad. Y, como recomiendan los mismos creadores del video viral, no olvide compartir la información con esa persona especial con la que quiere vivir una Navidad mágica… y sorprendentemente nevada en pleno Bogotá.

Mira también: Solo pienso en ti, de Los Chiches: no la volverás a dedicar al saber su verdadera historia