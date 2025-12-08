Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
RADICAL CAMBIO DE AIDA VICTORIA MERLANO
JOSSIMAR CALVO REAPARECE TRAS ATENTADO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar de nieve gratis esta Navidad

El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar de nieve gratis esta Navidad

Un callejón del centro de Bogotá sorprende con nieve artificial en un plan navideño gratuito. Conoce cómo llegar.

El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar nieve gratis esta Navidad.jpg
El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar nieve gratis esta Navidad.
Foto creada con Gemini IA
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 8 de dic, 2025

La magia navideña llegó a Bogotá de una forma inesperada y encantadora. Aunque la capital no conoce la nieve de manera natural, un rincón tradicional del centro histórico decidió transformarse para que propios y visitantes puedan vivir un pequeño “milagro blanco” sin salir de la ciudad.

Gracias a la unión de varios comerciantes del sector, este lugar se ha convertido en una de las experiencias gratuitas más compartidas en redes sociales durante esta temporada. El resultado: un plan navideño lleno de encanto, brillo y, sí, nieve cayendo sobre los asistentes.

Mira también:

  1. Ciclista fue abandonado por una ambulancia tras accidente de tránsito en Bogotá; hay video
    Ciclista fue abandonado por una ambulancia tras accidente de tránsito en Bogotá; hay video
    Foto: imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    Ciclista fue abandonado por una ambulancia tras accidente de tránsito en Bogotá; hay video

  2. Revelan la identidad del motociclista fallecido por un Ferrari
    Él era Jeisson Cruz, motociclista que perdió la vida en el accidente con un Ferrari en Bogotá
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Noticias

    Él era Jeison Cruz, motociclista que perdió la vida en el accidente con un Ferrari en Bogotá

Nieve en Bogotá: una experiencia navideña inolvidable

Todo comenzó con un video que se viralizó en TikTok, donde la creadora de contenido Ana Martínez mostró cómo el emblemático Chorro de Quevedo y su famoso Callejón del Embudo se estaban convirtiendo en un pequeño pueblo navideño.

Según explica en la grabación, varios locales del sector se unieron para instalar máquinas de nieve artificial que, cada noche después de las 7:00 p. m., llenan el ambiente de espuma blanca, luces cálidas y música festiva.

La iniciativa, totalmente gratuita, invita a las personas a caminar por el callejón mientras la “nieve” cae lentamente, creando un escenario perfecto para tomarse fotos, llevar a los niños o simplemente disfrutar un rato diferente en compañía.

Publicidad

La intervención está decorada con figuras navideñas, guirnaldas y un ambiente que recuerda las celebraciones decembrinas de las ciudades más frías del mundo, pero desde el corazón de Bogotá.

El rincón de Bogotá que se volvió viral en TikTok

El impacto en redes sociales ha sido enorme. Miles de usuarios ya han guardado el video, lo han compartido o han comentado que quieren visitar este “pueblito nevado” en plena Bogotá.

Muchos ven en este proyecto una oportunidad maravillosa para revitalizar el centro histórico, atraer más visitantes y ofrecer un plan seguro, diferente y perfecto para esta época del año.

Publicidad

Además, comerciantes del sector aseguran que la idea nació del deseo de ofrecer algo especial para la comunidad, en un lugar donde tradicionalmente se realizan actividades culturales. La nieve se ha convertido en el gancho perfecto para atraer tanto a turistas como a capitalinos que buscan un plan navideño que no implique grandes gastos.

Este plan estará disponible todas las noches después de las 19:00 h, por lo que se recomienda ir con tiempo, llevar buena actitud festiva y aprovechar el ambiente único que se está viviendo en este punto icónico de la ciudad. Y, como recomiendan los mismos creadores del video viral, no olvide compartir la información con esa persona especial con la que quiere vivir una Navidad mágica… y sorprendentemente nevada en pleno Bogotá.

Mira también: Solo pienso en ti, de Los Chiches: no la volverás a dedicar al saber su verdadera historia

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bogotá

Turismo