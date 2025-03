Los Patojos revelan nuevos detalles sobre el extraño fallecimiento de su mamá: "Mentira"

Los Patojos han vuelto a pronunciarse sobre la inesperada muerte de su madre, Yenny Ariza, y esta vez lo hicieron con declaraciones que han dejado a más de uno sorprendido. A nueve meses del trágico hecho, la familia sigue buscando respuestas, asegurando que aún hay muchas dudas sin resolver.

Andrés Ortiz, hijo mayor de Yenny, expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación. "Nos toca a nosotros volver a buscar las pruebas por nuestros propios medios, es muy complicado porque ya creo que eso era al mes o a los dos meses, ahora es muy difícil. Seis meses después, ¿uno de dónde va a conseguir pruebas?" , dijo en una reciente entrevista.

El joven también lamentó que el apoyo que en un principio recibieron se haya desvanecido con el tiempo: "La gente que nos iba a ayudar se fue, la mayoría dejó de apoyarnos. Quedamos nosotros, con el dolor de mi hermano, de mi papá y el mío. Aún parece mentira todo esto". Para la familia, el proceso ha sido una carga emocional difícil de sobrellevar, especialmente ante la falta de claridad sobre lo sucedido.

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Yenny Ariza, la familia ha enfrentado todo tipo de comentarios, algunos de los cuales han resultado especialmente dolorosos. "Nos han culpado mucho, nos dicen muchas cosas. Ningún hijo se atrevería a eso", aseguró Andrés, refiriéndose a las especulaciones que han circulado en redes sociales.

Carta de despedida mamá de Los patojos /Foto: redes sociales

Los han acusado de monetizar con la muerte de su mamá

Además de la incertidumbre y el dolor, Andrés compartió que su principal objetivo sigue siendo cumplir los sueños que tenía junto a su madre. "La gente piensa que uno se quiere lucrar con esto, que queremos reconocimiento, fama. No, lo único que queríamos era poder cumplir los sueños que teníamos con mi mamá, quiero cumplir los sueños que un día nos propusimos todos, que podamos hacer todo lo que un día dijimos sentados en una mesa, que tengamos nuestra casita propia".

El caso de Yenny Ariza ha despertado una gran atención en la comunidad santandereana. Como parte del grupo de creadores de contenido conocido como Los Patojos, su familia ganó popularidad en redes sociales mostrando la vida en el campo, con un tono sencillo y auténtico que conectó con miles de seguidores.

Las autoridades han señalado que la investigación continúa, aunque desde los primeros informes se indicó que no había indicios de homicidio . Sin embargo, la familia insiste en que hay detalles que no encajan y piden que el caso no quede en el olvido.

