VIDEO: Reaparece en show Carlos Villagrán, 'Kiko'; sorprendió por cómo se ve a sus 81 años

El aclamado actor mexicano Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su icónico personaje 'Kiko' de "El Chavo del 8", regresó a los escenarios peruanos a la edad de 81 años, desatando una ola de nostalgia y debate en redes sociales.

A pesar de haber anunciado su retiro definitivo en 2023, y en otras ocasiones desde 2019, Villagrán volvió a vestir el tradicional traje de marinero, demostrando que aún conserva la energía para hacer reír a su público.

La reaparición tuvo lugar en el Mega Circus del MallPlaza Bellavista, en Lima, como parte de un espectáculo que se extenderá hasta el 10 de agosto de 2025.

Durante casi dos horas, Villagrán interactuó con los asistentes, bailando, contando chistes, realizando juegos e incluso tocando la guitarra, evocando recuerdos de generaciones enteras que crecieron con el programa.

"Estoy contento de volver a Lima. Y si vuelvo a Perú es porque los peruanos me aman y me piden volver", expresó el actor, visiblemente agradecido por el recibimiento. Su regreso se viralizó rápidamente en internet, generando opiniones divididas.

Mientras muchos destacaron su vitalidad y el valor emocional de verlo en vivo, otros cuestionaron su edad para seguir interpretando a un niño, aunque defensores señalaron que "se mueve mejor que muchos jóvenes".

Aos 81 anos, Carlos Villagrán voltou a se apresentar como Kiko nesta semana, no Peru. Um registro de sua participação em um circo no país: pic.twitter.com/CQGl8LlTa4 — Fórum Chaves (@ForumChaves) July 28, 2025

Publicidad

Esta presentación coincide con el renovado interés por los personajes de Roberto Gómez Bolaños, impulsado por el reciente lanzamiento de la bioserie "Chespirito: Sin querer queriendo".

“Carlos Villagrán”:

Porque anoche fue captado en un circo de Perú actuando como Quico a sus 81 años. pic.twitter.com/sB8Hu0pIyR — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 27, 2025

Curiosamente, la llegada de Villagrán a Perú ocurrió simultáneamente con la de sus excompañeros de elenco, María Antonieta de las Nieves ('La Chilindrina') y Edgar Vivar ('Señor Barriga'), lo que encendió rumores sobre un posible reencuentro.

Publicidad

Sin embargo, Villagrán fue tajante al descartar cualquier reunión: "Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones, los respeto a todos, pero no", afirmó, haciendo referencia a los conflictos pasados que mantuvieron antes de la conclusión del programa.

La actuación en Lima no solo reavivó la nostalgia, sino que también evidenció la vigencia de un personaje que, a pesar del paso del tiempo y las diferencias personales, sigue generando sonrisas y emociones entre los espectadores.