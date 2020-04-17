Publicidad

La Kalle  / Carlos Villagrán

Carlos Villagrán

  • Polémica por Quico y Chilindrina geriátricos; piden que se retiren con dignidad
    Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, actores mexicanos
    Foto X @cinesinfiltros / @estanocheperu
    Farándula

    Polémica por Quico y La Chilindrina geriátricos; piden que se retiren con dignidad

    Tras sus últimas presentaciones en Perú, los actores que le dan vida a Quico y La Chilindrina causan polémica por su avanzada edad, pues muchos piden que se retiren y vivan tranquilos su vejez.

  • Kiko, es interpretado por el actor Carlos Villagrán desde 1975
    Kiko, es interpretado por el actor Carlos Villagrán desde el año 1975
    /Foto: Facebook Carlos Villagrán KIKO
    Farándula

    VIDEO: Reaparece en show Carlos Villagrán, 'Kiko'; sorprendió por cómo se ve a sus 81 años

    El reconocido actor mexicano reaparece en show en vivo, desatando nostalgia y debate. Descartó reunión con excompañeros: "No me junto con esa chusma".

  • hija de kiko.jpg
    Vanesa Villagran- Hija de Carlos Villagrán 'Kiko'
    Tomada de Instagram
    Farándula

    Video de Carlos Villagrán bailando como 'Kiko' causa controversia por su estado de salud

    Un reciente video donde se ve a Carlos Villagrán, a sus 80 años, interpretando a 'Kiko', generó polémica pues aseguran que a su edad "ya no debe ponerse en esas". Su hija aclaró su estado de salud; "Hay gente reprimida que se pone a criticar".

  Personaje de Kiko / FOTO: Facebook Carlos Villagrán
    La extraña teoría que tiene ‘Kiko’ sobre el coronavirus
    Personaje de Kiko / FOTO: Facebook Carlos Villagrán
    Farándula

    Preocupación por salud de actor Carlos Villagrán, Kiko; ¿tiene cáncer?

    Una reciente cirugía y un pronunciamiento del propio actor del Chavo del ocho despertó la preocupación en el mundo de la farándula sobre esta penosa enfermedad.

  • hija de kiko.jpg
    Vanesa Villagran- Hija de Carlos Villagrán 'Kiko'
    Tomada de Instagram
    Farándula

    Hija de 'Kiko' padece de cáncer y revela que perder su cabello ha sido muy impactante

    La mujer no pierde la esperanza de ganarle la batalla a esta enfermedad

  • Carlos Villagrán visita Colombia
    Carlos Villagrán visita Colombia
    /Foto: captura de video
    Farándula

    Emotivo momento entre Carlos Villagrán y un fanático de Quico: ¿Estás llorando?

    Un video captó el conmovedor momento que se presentó en Colombia en medio de la visita que realiza el exintegrante de El Chavo del 8.

  • Quico
    Captura de pantalla: Instagram Carlos Villagrán
    Farándula

    Carlos Villagrán, duramente criticado por personificar a Quico a sus 78 años

    “Gracioso, pero no gracioso de risa, sino gracioso de raro”, dicen algunos de los comentarios.

  • 'Señor Barriga'
    'Señor Barriga'
    /Foto: Contexto Tucumán (Archivo)
    Farándula

    Edgar Vivar es criticado por seguir sacándole provecho a su personaje del 'Señor Barriga'

    El actor de 73 años se sigue presentando en diferentes escenarios como teatros y circos

  • Roberto Gómez Bolaños
    Roberto Gómez Bolaños
    /Foto: Getty Images
    Farándula

    Chespirito "no murió ese día y no había nada en el ataúd": explosivas declaraciones de Quico

    El actor de El Chavo habló de un supuesto engaño de Florinda Meza con la muerte de Roberto Gómez Bolaños.

  Personaje de Kiko / FOTO: Facebook Carlos Villagrán
    La extraña teoría que tiene ‘Kiko’ sobre el coronavirus
    Personaje de Kiko / FOTO: Facebook Carlos Villagrán
    Virales

    La extraña teoría que tiene ‘Kiko’ sobre el coronavirus

    El humorista dice que no tiene miedo a las críticas por sus declaraciones y pensamientos.

