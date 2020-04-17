La Kalle Carlos Villagrán
Carlos Villagrán
Polémica por Quico y La Chilindrina geriátricos; piden que se retiren con dignidad
Tras sus últimas presentaciones en Perú, los actores que le dan vida a Quico y La Chilindrina causan polémica por su avanzada edad, pues muchos piden que se retiren y vivan tranquilos su vejez.
VIDEO: Reaparece en show Carlos Villagrán, 'Kiko'; sorprendió por cómo se ve a sus 81 años
El reconocido actor mexicano reaparece en show en vivo, desatando nostalgia y debate. Descartó reunión con excompañeros: "No me junto con esa chusma".
Video de Carlos Villagrán bailando como 'Kiko' causa controversia por su estado de salud
Un reciente video donde se ve a Carlos Villagrán, a sus 80 años, interpretando a 'Kiko', generó polémica pues aseguran que a su edad "ya no debe ponerse en esas". Su hija aclaró su estado de salud; "Hay gente reprimida que se pone a criticar".
Preocupación por salud de actor Carlos Villagrán, Kiko; ¿tiene cáncer?
Una reciente cirugía y un pronunciamiento del propio actor del Chavo del ocho despertó la preocupación en el mundo de la farándula sobre esta penosa enfermedad.
Hija de 'Kiko' padece de cáncer y revela que perder su cabello ha sido muy impactante
La mujer no pierde la esperanza de ganarle la batalla a esta enfermedad
Emotivo momento entre Carlos Villagrán y un fanático de Quico: ¿Estás llorando?
Un video captó el conmovedor momento que se presentó en Colombia en medio de la visita que realiza el exintegrante de El Chavo del 8.
Carlos Villagrán, duramente criticado por personificar a Quico a sus 78 años
“Gracioso, pero no gracioso de risa, sino gracioso de raro”, dicen algunos de los comentarios.
Edgar Vivar es criticado por seguir sacándole provecho a su personaje del 'Señor Barriga'
El actor de 73 años se sigue presentando en diferentes escenarios como teatros y circos
Chespirito "no murió ese día y no había nada en el ataúd": explosivas declaraciones de Quico
El actor de El Chavo habló de un supuesto engaño de Florinda Meza con la muerte de Roberto Gómez Bolaños.
La extraña teoría que tiene ‘Kiko’ sobre el coronavirus
El humorista dice que no tiene miedo a las críticas por sus declaraciones y pensamientos.