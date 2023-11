Preocupación por salud de actor Carlos Villagrán, Kiko; ¿tiene cáncer?

La salud de Carlos Villagrán , conocido por su icónico papel de 'Kiko' en la serie mexicana 'El Chavo del 8', ha sido motivo de preocupación para sus fans esta semana, después de que varios medios internacionales informaran sobre un supuesto padecimiento de cáncer de próstata a sus 79 años.

Sin embargo, tras la oleada de solidaridad por parte de famosos y miles de fanáticos de su personaje, el actor mexicano salió al paso de estos rumores, desmintiendo la información y asegurando que se encuentra en buen estado de salud.

La noticia inicialmente se difundió tras una entrevista en la que se afirmaba que Villagrán había revelado haberse sometido a una intervención quirúrgica debido al cáncer de próstata. Sin embargo, en las últimas horas, el propio actor desmintió categóricamente estas afirmaciones en una llamada al programa peruano 'América Hoy'.

Aclaró que sí fue operado de la próstata, pero que esto no debía interpretarse con que tuviera la penosa y mortal enfermedad.

"Estoy perfectamente, feliz de la vida. Me propuse ser feliz, y lo soy. Le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve. Me hicieron unas radiaciones de lo más bajito, no me trajeron ninguna consecuencia. Incluso hoy estoy debutando en California donde está Disneylandia", expresó Villagrán durante la conversación.

El actor, que ha sido parte importante de la infancia de millones de personas alrededor del mundo gracias a su participación en el famoso programa de Roberto Gómez Bolaños, 'El Chavo del 8', quiso tranquilizar a sus seguidores, desmintiendo los informes que circularon en redes y medios de comunicación sobre su salud.

Las declaraciones de Villagrán han aliviado las preocupaciones de sus fans, quienes se mantienen atentos a cualquier información sobre el querido actor. La noticia falsa ha resaltado la importancia de verificar la veracidad de la información antes de difundirla, especialmente cuando se trata de la salud de figuras públicas que han dejado huella en la cultura popular como Carlos Villagrán.

