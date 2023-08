Hija de 'Kiko' padece de cáncer y revela que perder su cabello ha sido muy impactante

El nombre de Carlos Villagrán, el actor y comediante mexicano que interpretó a 'Kiko' en 'El Chavo del 8' , la exitosa serie creada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, ha vuelto a resonar en los medios de comunicación y las redes sociales, pues hace seis meses, su hija menor Vanesa Villagrán, compartió con toda su comunidad de Instagram que padece de cáncer de mama.

No obstante, pese a la infortunada noticia, la joven se ha mostrado muy optimista frente a la situación, pues sabe que muchas mujeres que han padecido de lo mismo, han dado la batalla y por suerte han logrado vencer esta enfermedad.

Las redes sociales han sido el puente entre Vanessa y sus seguidores para dar a conocer cómo es desde entonces su día a día. De hecho la joven ha manifestado que su padre y su familia se han mantenido muy al pendiente de sus quimioterapias, lo cual le ha trasmitido mucha fortaleza.

Cabe resaltar que la mujer de 37 años, quien ejercía como la manager de su padre, nunca estuvo tan activa en sus redes sociales, hasta que conoció que tenía esta enfermedad y sintió que ella podía ser un ejemplo de lucha para las personas que han sido diagnosticadas con lo mismo.

Además, todo parece indicar que las redes sociales han sido una herramienta para hacer catarsis pues diariamente la mujer escribe extensos mensajes cargados de reflexiones y positivismo.

Sin embargo, hace unos días la mujer sorprendió a sus seguidores al postear un video en el que mostró que ha empezado a perder el cabello, y aunque si bien ha tratado de mantenerse fuerte, le fue imposible no romper en llanto, pues confesó que esta etapa de la enfermedad ha sido bastante impactante para ella; por lo que le solicitó a todos los internautas que la acompañan a diario a través de las redes, que si no tienen nada bueno que decirle, mejor no le digan nada.