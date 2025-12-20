Dejan sin corona a candidata de Miss Universo 2025 por supuesto gesto xenófobo

La organización de Miss Universe Finlandia decidió retirar el título a la candidata Sarah Dzafce que había sido elegida para representar al país en el certamen internacional Miss Universe 2025, luego de evaluar una imagen publicada en redes sociales que no cumplía con los lineamientos establecidos por el concurso nacional.

Según la información disponible, la imagen mostraba a la candidata realizando un gesto facial en el que estiraba los párpados hacia los costados, una acción que es históricamente asociada con estereotipos sobre personas de origen asiático.

Candidata del Miss Universo 2025 que le retiran el título por foto en redes sociales

La fotografía fue acompañada por un texto en idioma finlandés que hacía referencia a “comer con un chino”, expresión que, en conjunto con el gesto, fue considerada inapropiada dentro de la representación institucional del certamen.



Tras la publicación, la imagen permaneció visible durante algunos minutos antes de ser eliminada de la plataforma digital. Posteriormente, la candidata emitió un pronunciamiento en el que ofreció explicaciones sobre el contenido difundido.



En su declaración, indicó que el gesto captado en la fotografía no tenía la intención de representar burla alguna y aseguró que el texto que acompañaba la imagen no fue escrito directamente por ella. También señaló que la publicación se dio en un contexto personal debido a un supuesto dolor de cabeza.

A pesar de estas aclaraciones, la organización de Miss Universe Finlandia llevó a cabo una revisión interna del caso y concluyó que el contenido no se ajustaba a los criterios de conducta y representación exigidos a quien ostenta el título nacional.

En un comunicado oficial, el comité organizador explicó que las candidatas y reinas deben mantener una imagen coherente con los valores promovidos por el certamen, tanto en actos públicos como en sus plataformas digitales personales.

Como resultado de esta evaluación, se tomó la decisión de revocar el título, lo que implica que la candidata deja de ser la representante oficial de Finlandia para Miss Universe 2025 y queda excluida.

La organización no detalló si existieron sanciones adicionales, limitándose a informar sobre la pérdida del título.

Los certámenes de belleza internacionales cuentan con normativas específicas que regulan el comportamiento de sus candidatas antes y después de ser coronadas. Estas normas incluyen disposiciones relacionadas con la imagen pública, el uso de redes sociales y la responsabilidad asociada a representar a un país en escenarios de alcance global.

La organización de Miss Universe Finlandia reiteró que la decisión adoptada corresponde a una medida administrativa, basada en sus lineamientos internos y forma parte de los procedimientos establecidos para preservar la imagen y los valores institucionales del concurso.

