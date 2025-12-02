Fátima Bosch aclara rumores sobre su coronación en Miss Universo: "Me duele"

La polémica que rodea a la reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue generando reacciones por medio de redes sociales.

En medio de acusaciones de presunto fraude y cuestionamientos sobre la transparencia del certamen, la reina de belleza rompió el silencio desde Nueva York para tomar una postura firme: no piensa renunciar a su título.

Al regresar a Estados Unidos, Bosch fue recibida en el aeropuerto con aplausos y apoyo de seguidores. En sus primeras declaraciones públicas, dejó claro que, aunque las críticas le duelen, su decisión está tomada: “Esto ya empezó y no pienso detenerme. Soy Fátima Bosch Fernández, su Miss Universo 2025”.



Enfatizó que su victoria fue producto de esfuerzo, dedicación y compromiso. “Hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, pasamos las mismas pruebas… Y gané yo”, declaró. Añadió que sería injusto renunciar a algo por lo que luchó y trabajó desde el principio.

Bosch reconoció que las declaraciones mediáticas y los ataques, especialmente hacia su familia, han sido difíciles de sobrellevar. “Tengo 25 años y nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele, porque atacan a mi familia y me atacan a mí”, expresó. Pero dejó claro que no permitirá que la presión la haga renunciar.



¿Fátima Bosch entrega la corona de Miss Universo?

El origen de la polémica se remonta al final del certamen. Antes de la final, la modelo protagonizó un incidente con Nawat Itsaragrisil, presidente del concurso en Tailandia, quien la llamó “tonta” en público, un episodio que generó gran revuelo.

Tras su coronación, un exjurado, Omar Harfouch, cuestionó la legitimidad del resultado, sugiriendo que su triunfo estaba arreglado previamente y señalando posibles vínculos entre su padre y la organización.

Esas versiones, sumadas a la investigación que enfrenta el copropietario del certamen, Raúl Rocha, por presuntos delitos graves, conllevaron a los rumores de renuncia, donde varias voces en redes y medios dieron por hecho que la mexicana podría entregar la corona antes de cumplir su reinado.

Bosch insistió en que su reinado recién comienza. Definió su título como una oportunidad para impulsar causas sociales y mencionó: “Entré al concurso por la filantropía y las causas sociales”.

Además comentó: "Cuando hay una verdad clara no es necesario estar defendiéndose constantemente. Sin embargo, al tener una voz, también es importante usarla. Aprovecho este espacio para decir que muchas personas saben que todo lo que se ha dicho sobre mí es completamente falso.

Mi triunfo generó polémica, pero cuando alguien rompe moldes y estereotipos, como lo está haciendo hoy Miss Universo, eso suele incomodar", ante medios en Nueva York.

Mientras los rumores persisten, Fátima Boschdejó aclara su posición enviando su mensaje de no renuncia. Aunque la controversia abrió muchas preguntas sobre la transparencia del certamen, la ganadora prefiere continuar con su reinado.

