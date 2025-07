Shaira hace amarga confesión sobre una de sus relaciones amorosas: “Estaba casado”

La reconocida artista de música popular, Shaira, ha conmovido a sus seguidores al abrir su corazón y revelar una experiencia amorosa que la marcó profundamente, una historia de engaño que la inspiró a componer uno de sus temas más conocidos.

La artista compartió, a través de un video en sus redes sociales, los detalles de cómo, sin saberlo, terminó siendo pretendida por un hombre casado.

Según relató la joven cantante, la historia comenzó hace algunos años en un evento, donde le presentaron a un hombre que rápidamente captó su atención.

Shaira lo describió como alguien "caballeroso, detallista, atractivo", quien le enviaba flores todos los días, estaba "súper pendiente" de ella y hasta le escribía poemas. En sus palabras, "era el hombre perfecto".

Sin embargo, esa imagen de perfección se desmoronó drásticamente. Después de un tiempo de comunicación, Shaira descubrió la dura verdad: el hombre tenía pareja.

El impactante hallazgo ocurrió mientras revisaba sus redes sociales, donde encontró una fotografía de él con otra mujer.

"Se proclamaban mucho amor", afirmó la artista, lo que la llevó a la desilusionante conclusión: "Dios mío, ¿qué voy a hacer? tiene esposa". Fue en ese momento que la cantante decidió: "ahí no me voy a meter".

Al darse cuenta de la realidad de la situación, Shaira tomó la firme decisión de dejar de responder a sus mensajes. A pesar de esto, el hombre siguió insistiendo, tratando de convencerla de que su relación estaba pasando por un "momento complicado".

Shaira, con claridad, le manifestó que no quería volver a verlo y que no deseaba meterse en problemas. Incluso aconsejó a sus seguidores: "esa es la típica que todos los hombres dicen, pero no les crean".

La experiencia, lejos de ser solo un mal recuerdo, se convirtió en una poderosa fuente de inspiración. Llenándose de enojo por la situación, Shaira canalizó sus emociones negativas escribiendo una canción.

La artista confesó que, si bien exageró algunos detalles en la letra que no ocurrieron en la vida real, la composición le sirvió enormemente como una forma de desquitarse y liberar su rabia. Esta práctica, explicó, es una manera común en la que los artistas abordan sus vivencias al componer.

La confesión de Shaira generó una ola de reacciones entre sus admiradores en redes sociales, quienes no dudaron en compartir sus opiniones y muestras de apoyo.

Comentarios como "Así son los hombres, incluso de novios" o "Me encanta como los artistas pueden contar anécdotas en su música" reflejaron la empatía de su público.

Muchos elogiaron su valentía y le desearon que encuentre a alguien que realmente la valore: "Niña preciosa, te mereces 10 veces lo que tienes. Ojalá sigas triunfando y encuentres a un tipo que te dé todo lo que te mereces".

