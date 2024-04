Shaira reveló su truco para aumentarse medidas sin necesidad de cirugía

En el mundo de las redes sociales, donde los fans son tanto jueces como jurados, la cantante colombiana Shaira estuvo bajo el escrutinio público. Recientemente, la artista se enfrentó a una pregunta directa sobre si había pasado por el quirófano para mejorar el tamaño de sus senos, un tema que generó revuelo entre sus seguidores.

A través de su historia de Instagram,Shaira decidió abordar estas conjeturas de manera franca y directa.

"No, no me operé. Las mías no están tan grandes, están bien, pero, pues me las acomodo", respondió la cantante, despejando las dudas que habían inundado las redes. "Es un tip que tenemos las mujeres, pero no, no me las operé."

Con esta declaración, Shaira no solo desmintió los rumores sobre una posible cirugía, sino que también compartió un secreto sobre su apariencia impecable. La estrella dejó en claro que su belleza es natural, aunque admitió que sabe cómo realzar sus atributos.

La afirmación de Shaira llega después de que sus seguidores notaron un ligero cambio en su apariencia en sus últimas publicaciones en redes sociales, donde la artista se muestra más voluminosa y sensual que nunca. Este cambio físico deslumbró a todos, alimentando aún más el fervor en torno a su persona.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Shaira se ve envuelta en controversias. Recientemente, la cantante expresó su descontento respecto a una canción de Karol G, acusando a la estrella del reggaetón de plagiar su estilo musical. Shaira argumentó que fue pionera en incursionar en el género regional mexicano en Colombia, y que la canción de Karol G, 'Mi ex tenía razón', seguía una línea similar a la suya.

