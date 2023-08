Shaira se despacha contra Karol G por uno de sus éxitos: "Se copia de mis ideas"

Karol G es una de las cantantes colombianas más exitosas del momento. Sus giras, en las que llena todos los escenarios donde se presenta, han sido catalogadas como apoteósicas. Los números de sus más recientes canciones la catalogan como la artista urbana más escuchada en diferentes plataformas musicales.

Cada tema que lanza es muy bien recibido por sus seguidores, quienes la posicionan como la artista del momento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

Pero cómo toda celebridad, la colombiana Karol G no escapa de los escándalos y su vida sentimental ha estado en el ojo del huracán por su relación con el rapero puertorriqueño Anuel AA , con quien sostuvo un romance tóxico, según algunos medios de comunicación.

Publicidad

Además, en las últimas horas, Karol G fue mencionada por la joven cantante Shaira , quien se despachó a través de sus redes sociales en contra de la artista paisa.

En su reciente trabajo musical titulado 'Mañana será Bonito', se destaca especialmente la canción 'Mi ex tenía razón', la cual ha ganado gran popularidad tanto por su significativa letra como por las indirectas dirigidas a su expareja. Además, la artista paisa rinde homenaje a Selena Quintanilla al incorporar ritmos tejanos (Tex-Mex) en esta pieza musical.

A raíz de esta canción, la artista se pronunció enérgicamente contra 'La Bichota', alegando que esta última había "robado" la idea del género, ya que Shaira ya había lanzado una canción con ese mismo ritmo anteriormente.

Publicidad

"El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada".

La polémica se encendió cuando algunos seguidores intentaron acceder a las publicaciones de Shaira en su cuenta oficial de Instagram, solo para darse cuenta de que su perfil había sido temporalmente eliminado.

Hasta el momento, la intérprete de “Provenza” no se ha pronunciado sobre el tema, mientras que su canción 'Mi ex tenía razón' ya acumula más de 16 millones de vistas.

Shaira se refiere al nuevo lanzamiento musical de Karol G /Foto: Historias Instagram @shaira_oficial

Te puede interesar: Emotiva recompensa a mujer por su buena obra