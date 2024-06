¿Shaira se declara "fan de la relación" de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

El mundo de la farándula se encuentra en furor tras las recientes revelaciones sobre la vida amorosa del cantante de regional mexicano Christian Nodal.

En medio de la confirmación de su separación de la cantante argentina Cazzu y el anuncio de su nueva relación con la talentosa Ángela Aguilar, nació una tercera figura en este "enredo amoroso": Shaira, la cantante colombiana.

Shaira, conocida por su poderosa voz, reveló detalles sorprendentes sobre su relación con Nodal. La joven cantante confesó haber mantenido conversaciones en términos amorosos con el mexicano, llegando incluso a planear su matrimonio.

"Me pareció muy simpático, pero no pasó nada", explicó Shaira en una entrevista con Lo sé todo, indicando que aunque se habló mucho, la relación no avanzó más allá de la amistad y la química inicial.

Las declaraciones de Shaira han causado un gran revuelo recientemente, especialmente considerando el contexto actual de Nodal y su relación con Ángela Aguilar.

En dicha entrevista, la colombiana mencionó que, cuando se conocieron, ella tenía solo 14 años y que todo sucedió en un ambiente de "adolescentes".

"Hablamos mucho y con él habíamos dicho que nos íbamos a casar en seis años. Nosotros hablábamos y teníamos mucha química", afirmó Shaira, recalcando que todo fue parte de una promesa de amor adolescente.

Aunque estas confesiones de Shaira fueron hechas en 2022, han vuelto a salir a la luz tras el escándalo reciente de Nodal y Aguilar.

Los seguidores y usuarios en redes sociales han especulado sobre si Shaira podría convertirse en la próxima pareja del cantante mexicano y "fan de su relación", pero la realidad es que estas declaraciones son parte del pasado y actualmente la santandereana no se ha referido al tema.

