Carolina Ramírez revela que tiene un nuevo novio tras su separación con Mariano Bacaleinick

Carolina Ramírez es una de las actrices más destacadas de Colombia, conocida por su participación en exitosas producciones como 'La reina del flow', ha confirmado que tiene un nuevo amor en su vida tras su reciente separación de Mariano Bacaleinick.

La actriz, quien se ha ganado el corazón de miles de televidentes por su talento y carisma, reveló detalles de su vida sentimental en una entrevista con 'Lo sé todo'.

La historia de amor entre Carolina Ramírez y Mariano Bacaleinick comenzó en 2008. A pesar de la diferencia de edad de más de 10 años, la pareja decidió contraer matrimonio y construyó un sólido vínculo que duró más de una década.

Ramírez, quien se mudó a Argentina para estar junto a Bacaleinick, donde ambos compartieron su pasión por el arte y el teatro.

Publicidad

Sin embargo a principios de mayo de este año, comenzaron a circular rumores sobre la separación de la pareja. Carolina, en su entrevista con 'Lo sé todo', confirmó que la separación fue en buenos términos, sin resentimientos ni conflictos.

“Estábamos esperando a dar la noticia con esta tranquilidad, con esta paz y sin tanto dolor. Las cosas también tienen una fecha y duran lo que tienen que durar. Tengo la tranquilidad de todo esto porque hubo mucho amor”, comentó.

Publicidad

Tras la ruptura Carolina Ramírez decidió darse una nueva oportunidad en el amor. La actriz reveló que actualmente tiene un nuevo novio, un argentino, con quien está viviendo una etapa de felicidad y tranquilidad.

Aunque Ramírez no quiso dar muchos detalles sobre su nueva pareja, sí expresó su alegría y satisfacción por esta nueva relación.

“No hay cosa más hermosa que el amor, hay que estar abierto y por el amor hay que jugársela. Ahora tengo novio, de hecho. Me divierto, estoy feliz, es un bello argentino, me encanta y lo mejor es que no me detengo en dramas con él”, expresó Carolina.

Mira también: Le dan palo a Luisa Fernanda W