Esta fue la drástica decisión que tomó el hijo de 'Los Patojos' tras la muerte de su mamá

La familia 'Los patojos' atraviesa por un momento de mucha tristeza por la pérdida de su madre, Yenny Ariza. En el podcast 'Mas Alla del Silencio', contaron cómo ha sido el proceso de asumir esta gran pérdida y adicional a eso hablaron de cuáles fueron las últimas palabras que dijo su mamá antes de acabar con su vida.

En medio de esta entrevista el hijo menor de 'Los Patojos' Naren Alexander dijo que le compuso una canción a su madre , acto que llamó mucho la atención de sus seguidores.

A pesar de que la canción dura tan solo 3 minutos; allí expresa todo lo que siente por la pérdida de ella y también lo mucho que la extraña.

“Yo quisiera devolver el tiempo para ese día estar a tu lado; protegerte de los pensamientos que la vida te ha quitado. Y a me voy de aquí, no queda nada, se acabó. El ranchito, donde fui feliz, se ve triste, ya se cayó, voy a volver a otro lugar donde ya sé que no vas a estar y me llevó nuestros más bonitos momentos. Madrecita linda llegó la hora de dejarte ir”.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención , pues en esta misma entrevista Naren se culpó por la muerte de su madre , pues expresó que un día antes de que ocurriera el lamentable hecho, la vio feliz y lamentó no haber podido estar con ella para darle el apoyo emocional que necesitaba.

También dijo que al ver el cuerpo de su madre lo único que hacía era preguntarse qué fue lo que pasó para que tomara esa decisión, “Tal vez una palabra o un abrazo hubiese evitado tantas cosas”, expresó el joven.

Los Patojos dieron nuevos detalles sobre la muerte de mamá Yenny Ariza /Foto: Instagram Los Patojos

En medio de su necesidad de querer saber qué pasó, decidió revisar el celular de Yenny pero no encontró nada, ya que ella había borrado todo, además de eso sí pudo encontrar un carta donde revelaba la razón por la cual decidió acabar con su vida.

¿Que decía la carta de la mama de Los Patojos?

En esta misma entrevista la que tomó la palabra para hablar sobre dicha carta fue Paola Moreno, pareja sentimental de Andrés Javier hijo mayor de 'Los Patojos' , afirmó que solo tenía 2 párrafos.

En el primero pidió perdón por acabar con los sueños de sus hijos , y en el segundo explicó que tuvo un problema y como no logró salir de él entonces la única opción que encontró para resolverlo fue acabar con su vida.

Cabe resaltar que los hijos de Yenny Ariza notaron que este último párrafo lo escribió con mucha dificultad por que la letra estaba poco legible.

Para finalizar pidió que no fueran a investigar sobre el problema que tuvo, que dejaran así y siguieran con su vida cumpliendo sus sueños.

