Papá de Los Patojos destapa secreto sobre muerte de su esposa y el chat con un vecino

El fallecimiento de Yenny Ariza, madre de los creadores de contenido ‘Los Patojos Humor’, sigue generando interrogantes . Su esposo, Gildardo Ortiz, ha dado nuevas declaraciones que han dejado al descubierto detalles hasta ahora desconocidos sobre las últimas horas de su esposa.

En especial, ha llamado la atención el contenido de su celular, donde un chat con un vecino quedó como el último rastro antes de su muerte.

El 26 de agosto de 2024, la noticia del fallecimiento de Yenny Ariza sacudió a sus seguidores y a su familia. La mujer fue encontrada sin vida en la finca La Palma, en Jesús María, Santander. Desde el primer momento, la versión de que se trató de una decisión personal estuvo sobre la mesa, pero su familia ha insistido en que hay detalles que aún no encajan.

El último día la mujer tenía una actitud diferente

Uno de los puntos que más inquietud ha generado son las palabras de Gildardo Ortiz, quien aseguró que su esposa parecía tener prisa por quedarse sola ese día.

“Me estaba como apurando, quería quedarse sola”, relató en entrevista para 'Más allá del silencio'. Sin embargo, en ese momento no sospechó que algo grave pudiera ocurrir.

Más tarde, un vecino le avisó que algo había pasado en la finca. Al llegar, le confirmaron la trágica noticia. Ortiz quedó en shock, sin comprender cómo había sucedido todo en tan poco tiempo. “No la veo por ningún lado y me dicen que Yenny se colgó”, contó.

El chat con un vecino: la única conversación que no fue borrada

Tras el fallecimiento de Yenny, su familia revisó su celular en busca de pistas. Lo que encontraron resultó aún más desconcertante. Todas sus conversaciones habían sido eliminadas, excepto las que tenía con su familia y un vecino.

No se ha revelado el contenido de este chat, pero su sola existencia ha desatado especulaciones. ¿Por qué eliminó todo menos esa conversación? ¿Qué decía ese último intercambio de mensajes? La familia ha preferido no dar detalles al respecto y ha pedido que se respete su decisión de no seguir indagando en el tema. No obstante, el misterio sobre lo que realmente ocurrió sigue latente.

Los Patojos revelan último mensaje de su mamá /Foto: 'Más allá del silencio'

Otro punto clave es la carta que Yenny dejó antes de su fallecimiento. En ella, escribió un mensaje de despedida dirigido a su familia: “Perdónenme por acabar con sus sueños, cuídense mucho, los quiero”.

Pero lo que más inquietó a sus seres queridos fue una frase en la que mencionó que se había metido en un problema del cual no pudo salir y que la única solución que encontró fue la que tomó. Además, pidió que su despedida fuera con música y que nadie hiciera preguntas sobre lo sucedido.

Paola, una de sus hijas, mencionó que el final de la carta parecía haber sido escrito con rabia y desesperación, lo que ha hecho que la familia se cuestione aún más sobre lo que realmente pasó. Mientras tanto, la investigación continúa y Los Patojos siguen en la búsqueda de respuestas, aunque han optado por no alimentar más especulaciones.

El caso de Yenny Ariza sigue generando muchas preguntas sin resolver, y aunque su familia ha pedido que el tema quede así, la incertidumbre sobre el chat con el vecino y lo que realmente pasó ese día sigue en el aire.

