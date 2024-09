Video: así luce la casa de Los Patojos a un mes del fallecimiento de su mamá

A un mes del fallecimiento de Yenny Ariza, madre de los populares creadores de contenido "Los Patojos ", sus hijos Naren Alexander y Andrés Javier han decidido abrir una ventana a su intimidad con un conmovedor video en el que muestran cómo luce la casa familiar. El clip, publicado en la cuenta oficial de TikTok de Los Patojos, refleja el profundo impacto que ha dejado la ausencia de su madre, no solo en ellos, sino también en los animales y el entorno que ella tanto amaba.

Un recorrido por la casa de Yenny Ariza, mamá de Los Patojos

En el video, se puede ver a Naren recorriendo los rincones de la casa donde vivió su madre, describiendo el vacío que se siente tras su partida. "Llegar a casa y no encontrar a mamá ya es muy difícil", comienza narrando mientras muestra cada rincón del hogar. La tristeza se hace palpable no solo en sus palabras, sino también en las imágenes que revelan una casa que, aunque sigue siendo la misma, ya no tiene la calidez de Yenny.

Entre los detalles que más conmueven están los animales que Yenny cuidaba con tanto amor. Perros y gatos que, según narra Naren, aún parecen esperar la llegada de su dueña. "Ahí está mona, su mascota, y también botas, la gata que era de mi abuela", menciona, visiblemente emocionado. También hace un recorrido por el jardín y la huerta que su madre cuidaba con dedicación, elementos que ahora se ven un poco deteriorados, pero que conservan la esencia de Yenny Ariza.

Más allá de los objetos materiales, lo que queda claro en este emotivo video es la huella que Yenny dejó en sus hijos y en quienes la conocieron a través de su trabajo en la finca y sus artesanías. "Sus artesanías, las que con tanto amor hacía, ya no volverán a ser las mismas", expresa Naren. La casa, que alguna vez fue un espacio lleno de vida, ahora refleja la ausencia de una madre que luchó por su familia y que, con sus manos, creaba arte.

Naren también aprovecha el recorrido para mostrar algunos detalles íntimos, como el café que su madre cultivaba y que todavía queda en la casa. "Este fue el cafecito que dejó, 300 chapolas", dice mientras sostiene una pequeña planta de café. A lo largo del video, las palabras de Naren no solo son un homenaje a su madre, sino también un llamado a la reflexión para aquellos que aún tienen la dicha de tener a sus madres cerca. "Si tienen a su mamá, cuídenla, quiéranla porque madre solo hay una", sentencia.

Un mes de dolor para la familia de Los Patojos

El video, que ha tocado el corazón de miles de seguidores de Los Patojos, refleja no solo el dolor de la pérdida, sino también la fortaleza con la que la familia está enfrentando esta situación. Naren, visiblemente afectado, no deja de sonreír a pesar de las lágrimas contenidas. "Nos toca hacer como el payaso, sonreír y llorar en silencio", confiesa, haciendo referencia a la imagen pública que tienen como creadores de contenido humorístico.

A través de este emotivo mensaje, Los Patojos han logrado conectar aún más con su audiencia, mostrándoles un lado más humano y vulnerable en medio del dolor. Un mes después de la trágica pérdida de Yenny Ariza, su familia sigue adelante, honrando su memoria y compartiendo con sus seguidores la difícil realidad de aprender a vivir sin ella.

