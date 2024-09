Contundente decisión de Fiscalía en caso mamá de Los Patojos: "La pista que nos dejó"

La familia de Yenny Ariza, madre de los reconocidos youtubers‘Los Patojos’, continúa exigiendo una investigación exhaustiva sobre su fallecimiento, ocurrido el pasado 26 de agosto en su hogar, ubicado en la finca La Palma, vereda Arciniegas, municipio Jesús María, Santander.

Allí fue encontrado su cuerpo sin vida al lado de una supuesta nota en la que dejaría claro que tomó esa decisión y dejando un último mensaje a sus familiares. A pesar de que las autoridades han señalado que la mujer, de 45 años, habría acabado con su vida, sus familiares creen que alguien más podría estar involucrado.

El cuerpo de la mamá de 'Los Patojos' fue encontrado colgando de una viga del techo de su casa, junto a la agenda en la que supuestamente explicaba los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. Sin embargo, para su esposo e hijos, esta versión es inaceptable, y han solicitado que se investigue a fondo lo ocurrido.

Pues bien, en contravía con esta opinión de sus hijos, la Fiscalía General de la Nación anunció el cierre del caso, respaldada por un informe de Medicina Legal que confirmó la ausencia de signos de violencia o la participación de un tercero en la muerte.

Según este dictamen, la mujer habría actuado por su propia voluntad, ya que al parecer su cuerpo no presentaba señales de violencia. A pesar de ello, la familia de Yenny no está dispuesta a aceptar esta conclusión, aunque uno de sus hijos fue el encargado de decir lo que dictaba el informe de Medicina Legal, más no quiso mostrarlo, por respeto.

Naren Alexander, uno de sus hijos, declaró en una entrevista que la familia no descarta la influencia de otras personas en el trágico suceso. "El dictamen dice que no hubo violencia ni huellas de alguien más, pero seguimos la pista que ella misma dejó. Tal vez no fue físico, pero jugaron con su mente", afirmó el joven.

La familia de Ariza planea seguir buscando respuestas y pide que no se descarte ninguna posibilidad en la investigación, manteniendo su lucha por justicia, y manteniendo la postura de que no se trató de un autoataque.

