En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
RAFA PÉREZ EN LA KALLE
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La confesión de Rafa Pérez para nunca ser infiel: “Ella no es pendeja”

La confesión de Rafa Pérez para nunca ser infiel: “Ella no es pendeja”

Rafa Pérez en los micrófonos de El Klub reveló el motivo por el cual nunca podría serle infiel con su pareja, pese a tener miles de tentaciones en el día a día.

Publicidad

Publicidad

Publicidad