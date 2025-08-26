La confesión de Rafa Pérez para nunca ser infiel: “Ella no es pendeja”

En un mundo donde los artistas están constantemente expuestos a la adulación, las fiestas y la presencia de muchas personas, especialmente mujeres, por lo cual Rafa Pérez en los micrófonos de El Klub en La Kalle, reveló los motivos por los cuales se mantiene firme con su esposa, Milagros, resistiendo la tentación de la infidelidad.

Rafa comentó que es consciente que su "mercado objetivo son las mujeres", reconociendo que "la mujer mueve el mundo, la mujer es la fuerza que mueve lo que sea". Esta perspectiva profesional le permite entender la dinámica de su público y la interacción en sus conciertos sin cruzar límites personales.



Su relación con Milagros es fundamental. Rafa explicó que la describe como su "mejor amiga" y hablan abiertamente de cualquier tema, logrando una comunicación sin filtros y esto les permite analizar y entender la dinámica de su carrera. Milagros, según Rafa, "no es boba", ella ve y entiende, pero lo importante para ella no es lo que los demás hagan, sino cómo él reacciona.

De igual forma, comentó una frase encapsula la base de su confianza con Milagros al mencionar que: "A mí no me toca lo que ellas hagan, a mí me toca lo que tú reacciones".



¿Hubo algún intento de infidelidad de Rafa Pérez a Milagros?

Durante la entrevista, Rafa Pérez recordó que ha habido situaciones virales donde, durante sus presentaciones, Rafa elige a una mujer del público para cantarle de cerca, un acto que inicialmente le causó un "tremendo lío" con Milagros, debido a los comentarios en redes sociales y lo que se observa en los vídeos.

Pese a esto, explicó Rafa que la confianza en su relación es la base, además de una comunicación clara y transparente, en especial cuando se trata de su trabajo. Así mismo, recordó el primer video viral donde le cantó a una mujer en Cartagena, sin Milagros presente, y la posterior confrontación con su esposa.

La "naturalidad" de Rafa y la comprensión de Milagros fueron cruciales para que ella superara la situación, lograron superar este desafío, y llevar su relación al siguiente nivel donde había un entendimiento de amor y amistad en su matrimonio es lo que permite a Rafa navegar el complejo mundo de la fama con integridad y lealtad.

Finalmente, Rafa Pérez explicó que, durante los conciertos, él está en "horario de oficina" y, por lo tanto, no consume alcohol. Asegura que no necesita beber para emocionarse o compartir, ya que no es "amargado" y mantiene su "sabrosura" sin alcohol, además para evitar situación que después ´pueda lamentar.

