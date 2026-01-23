Querida periodista se va de Noticias Caracol tras 10 años; revelan razones

Tatiana Gordillo, una de las caras más queridas de Noticias Caracol y recordada por muchos como la “biciperiodista”, se despidió oficialmente del noticiero tras casi diez años de trabajo.

La comunicadora dijo adiós durante la emisión de la mañana de este viernes 23 de enero, en un mensaje que estuvo cargado de agradecimientos tanto para los televidentes como para sus compañeros.

Con el casco que la acompañó en tantos recorridos y con un tono cercano, Gordillo aprovechó los últimos minutos de su sección para hablarle directamente a la audiencia.

“Quiero despedirme sobre todo de ustedes, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla y por permitirme entrar a sus hogares”, expresó en vivo. Además, confirmó que ese día era el último en el que aparecía en Noticias Caracol.

La periodista destacó que su paso por el canal fue una experiencia que marcó su carrera y su vida personal. “Con el casco de la biciperiodista en la mano y con el corazón en la mano también, quiero agradecerles profundamente”, dijo, dejando claro que su salida no estaba ligada a conflictos, sino al cierre de una etapa profesional.

Tatiana Gordillo llegó a Noticias Caracol hace cerca de diez años y poco a poco se convirtió en una figura reconocida por su forma distinta de hacer reportería. Su personaje de la biciperiodista le permitió recorrer barrios, subir edificios y meterse en lugares donde normalmente no llegaba una cámara tradicional.

Su mensaje cerró con una frase que muchos identifican como sello personal: “Nos seguiremos viendo porque recuerden, la biciperiodista soy yo”, dando a entender que su personaje y su estilo seguirán presentes en nuevos proyectos.

La salida de Gordillo no pasó desapercibida dentro del noticiero. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, tuvo palabras de reconocimiento para la comunicadora. “Hablar de Tatiana Gordillo es hablar de profesionalismo, de buen periodismo y de empatía”, señaló al aire.

¿Por qué se va de Noticias Caracol?

Aunque Tatiana Gordillo no dio detalles específicos sobre su próximo destino profesional, dejó claro que su salida obedece al cierre de un ciclo. Durante su intervención, habló de “nuevos retos” y de la necesidad de seguir creciendo, lo que sugiere que vendrán proyectos distintos a la televisión tradicional.

La periodista también explicó que se va con gratitud y sin reproches. Sus palabras estuvieron enfocadas en agradecer y no en polemizar. Para muchos televidentes, su despedida fue un momento emotivo, ya que su figura estuvo ligada por años a las mañanas del noticiero.