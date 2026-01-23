Blessd confiesa qué pasó realmente con Samantha Correa, ¿se puso nervioso?

Blessd decidió romper el silencio y aclarar una de las polémicas que más ruido generó en redes sociales durante los últimos meses. El cantante paisa se refirió por primera vez a los rumores que lo relacionaron con Samantha Correa, luego de que su nombre apareciera en una tiradera que lanzó Pirlo 420, quien en su momento fue cercano al artista.

Todo comenzó en noviembre de 2025, cuando Pirlo publicó la canción El Ficticio. En esa letra, sin dar apellidos, mencionó a una persona llamada Samantha, lo que de inmediato desató especulación en redes sociales.

Usuarios de plataformas como TikTok y X empezaron a relacionar ese nombre con Samantha Correa, lo que llevó a que el tema se volviera tendencia durante varios días.

Durante semanas, Blessd no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, dos meses después de que la controversia estallara, el intérprete de éxitos urbanos decidió hablar claro frente a cámaras. Lo hizo en una transmisión en vivo junto a los streamers Westcol y JuanFer, donde abordó el tema sin rodeos.

¿Blessd y Samantha correa tuvieron algo?

El artista fue directo al negar cualquier tipo de relación o cercanía con Samantha Correa. Según explicó, nunca ha tenido contacto con ella ni la conocía antes de que surgiera el debate por la canción. De acuerdo con su versión, jamás se han visto en persona y todo surgió a raíz de interpretaciones hechas por los usuarios en redes.

“No, eso es algo que salió de la tiradera. Al final no pasó nada, ni tuvo que ver. Yo ni conozco a la pelada. Nunca nos hemos visto. Yo no la conozco para nada”, expresó Blessd durante la conversación en vivo.

El reguetonero también explicó por qué cree que el nombre apareció en la canción. Según su versión, se trató de un recurso para ajustar una rima y no de una referencia real a una persona específica.

Para él, el problema vino después, cuando los usuarios empezaron a buscar a alguien que coincidiera con ese nombre y le dieron identidad a lo que, según afirma, era solo una palabra dentro de la letra.

“Yo creo que él estaba buscando una palabra que le rimara y salió ese nombre. Eso se volvió viral porque la gente empezó a unir puntos que no existían”, señaló el artista, dejando claro que no hubo historia detrás.