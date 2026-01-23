¿Canserbero está vivo? Lo que se sabe de la noticia que es viral en redes sociales

En los últimos días, el nombre de Canserbero volvió a tomarse las redes sociales. En plataformas como TikTok, cientos de videos aseguran que el rapero venezolano estaría vivo y que no ha salido a hablar por miedo a exponerse públicamente.

Algunos usuarios incluso afirman que su ausencia ha sido una decisión personal y no el resultado de lo que se conoció en 2015. Sin embargo, esa versión es falsa.

Tirone José González, conocido artísticamente como Canserbero, falleció el 20 de enero de 2015 en Maracay, Venezuela. Su fallecimiento fue uno de los episodios más impactantes para el rap latinoamericano y durante años estuvo rodeada de dudas y versiones confusas. Lo que sí es claro hoy es que el artista no está vivo y que su caso fue esclarecido por las autoridades varios años después.

En su momento, la noticia se dio a conocer con una explicación distinta a la que hoy se reconoce oficialmente. Durante mucho tiempo se difundió una versión inicial que no correspondía a lo que realmente pasó. Esa confusión alimentó teorías, especulaciones y, con el paso del tiempo, mitos que hoy resurgen en redes sociales.

Fue en 2023 cuando la Fiscalía venezolana reabrió el caso y presentó nuevas conclusiones. Las investigaciones establecieron que Canserbero fue atacado dentro del apartamento donde se encontraba y que los responsables fueron su representante, Natalia Améstica, y el hermano de ella.

Según lo revelado por las autoridades, el hecho estuvo motivado por disputas económicas y conflictos personales.

¿Canserbero está vivo y escondiéndose?

A pesar de eso, en 2026 los rumores volvieron a circular. En TikTok y otras redes, algunos creadores de contenido aseguran que Canserbero fingió su fallecimiento y que permanece oculto por temor a aparecer ante la opinión pública. Otros dicen que hay supuestas pruebas en videos o audios antiguos que demostrarían que sigue con vida. Ninguna de esas afirmaciones tiene respaldo real.

No existe evidencia oficial, médica ni judicial que indique que el rapero esté vivo. Todo lo contrario: el caso fue cerrado con responsables identificados y una reconstrucción clara de los hechos. Las grabaciones que circulan actualmente corresponden a conciertos, entrevistas y presentaciones realizadas antes de 2015, muchas de ellas grabadas en España y Venezuela.

Lo que sí permanece es su legado. Canserbero es considerado uno de los máximos exponentes del rap consciente en español. Sus letras, cargadas de crítica social, introspección y reflexiones personales, lo convirtieron en una figura influyente incluso después de su muerte.

Por eso, cada vez que su nombre vuelve a ser tendencia, surgen versiones que buscan darle un giro a la historia. Sin embargo, los hechos confirmados señalan que el rapero venezolano no está vivo y que las teorías que circulan en redes sociales no tienen sustento real.

