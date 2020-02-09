La Kalle Sebastián Villalobos
Sebastián Villalobos
-
Sebastián Villalobos habla de su alejamiento de YouTube y las razones detrás de su decisión
El influencer explicó en El Klub de La Kalle sus motivaciones para tomar distancia de la plataforma de creación de contenido.
-
Sebastián Villalobos revela el valor de su primer cheque con YouTube: ¿fue mucho dinero?
El reconocido creador de contenido habló en exclusiva con El Klub de La Kalle y entregó varios detalles sobre su trabajo como influencer.
-
Sebastián Villalobos y el emotivo perdón con su papá; se reconciliaron después de 14 años
El creador de contenido habló sobre el proceso íntimo que tuvo para reconstruir la relación con su padre.
-
¡La manada Montaner sigue creciendo! Revelan primeras fotos del nuevo integrante
Mauricio Montaner del dúo 'Mau y Ricky' se estrenó como padre
-
¿Todo bien en casa? El youtuber Sebastián Villalobos preocupa a sus seguidores
El joven se desahogó con todos sus seguidores a través de una publicación de Instagram .
-
"Parece algodón de azúcar", Sebastián Villalobos se pintó el pelo de rosado y abrió debate en redes
El influencer sorprendió a su familia y seguidores con nuevo y radical look. Las fanáticas del joven están enamoradas de su estilo.
-
Sebastián Villalobos hizo pública su relación con bella modelo
La nueva relación amorosa con Camila generó una oleada de comentarios en redes sociales.
-
¿Cuánto dinero ganan los influenciadores más famosos del país? Aquí te lo contamos
Las redes sociales siguen impulsando económicamente a docenas de jóvenes en Colombia.
-
Sebastián Villalobos y Maria Laura Quintero terminaron su relación
Con emotivos mensajes, ambos confirmaron que tomarán rumbos distintos.
-
"Antena buscando señal", le dicen a Sebastián Villalobos por atrevida foto en toalla
Hasta J Balvin comentó la publicación.