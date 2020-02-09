En vivo
Sebastián Villalobos

  • Sebastián Villalobos habla de su alejamiento de YouTube y las razones detrás de su decisión
    Sebastián Villalobos habla de su alejamiento de YouTube y las razones detrás de su decisión
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Sebastián Villalobos habla de su alejamiento de YouTube y las razones detrás de su decisión

    El influencer explicó en El Klub de La Kalle sus motivaciones para tomar distancia de la plataforma de creación de contenido.

  • Sebastián Villalobos revela el valor de su primer cheque con YouTube
    Sebastián Villalobos revela el valor de su primer cheque con YouTube: ¿fue mucho dinero?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Sebastián Villalobos revela el valor de su primer cheque con YouTube: ¿fue mucho dinero?

    El reconocido creador de contenido habló en exclusiva con El Klub de La Kalle y entregó varios detalles sobre su trabajo como influencer.

  • Sebastián Villalobos, creador de contenido
    Sebastián Villalobos, creador de contenido
    /Foto: Instagram @sebas
    Farándula

    Sebastián Villalobos y el emotivo perdón con su papá; se reconciliaron después de 14 años

    El creador de contenido habló sobre el proceso íntimo que tuvo para reconstruir la relación con su padre.

  • Familia Montaner
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    ¡La manada Montaner sigue creciendo! Revelan primeras fotos del nuevo integrante

    Mauricio Montaner del dúo 'Mau y Ricky' se estrenó como padre

  • 16025_Foto: La Kalle/ El paquete de Sebastián Villalobos - Instagram
    Foto: La Kalle/ El paquete de Sebastián Villalobos - Instagram
    Foto: La Kalle/ El paquete de Sebastián Villalobos - Instagram
    Farándula

    ¿Todo bien en casa? El youtuber Sebastián Villalobos preocupa a sus seguidores

    El joven se desahogó con todos sus seguidores a través de una publicación de Instagram .

  • Sebastián Villalobos.JPG
    Sebastián Villalobos cambió de look y abrió debate en redes
    /Foto: Sebastián Villalobos - Instagram
    Farándula

    "Parece algodón de azúcar", Sebastián Villalobos se pintó el pelo de rosado y abrió debate en redes

    El influencer sorprendió a su familia y seguidores con nuevo y radical look. Las fanáticas del joven están enamoradas de su estilo.

  • sebastián villalobos y su nuevo amor.jpg
    El nuevo romance de Sebastián Villalobos
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Sebastián Villalobos hizo pública su relación con bella modelo

    La nueva relación amorosa con Camila generó una oleada de comentarios en redes sociales.

  • Influenciadores instagram
    Influenciadores instagram
    / Fotos: Instagram
    Farándula

    ¿Cuánto dinero ganan los influenciadores más famosos del país? Aquí te lo contamos

    Las redes sociales siguen impulsando económicamente a docenas de jóvenes en Colombia.

  • 20832_Foto: María Laura Quintero y Sebastián Villalobos / Instagram
    Sebastián Villalobos y Maria Laura Quintero terminaron su relación
    Foto: María Laura Quintero y Sebastián Villalobos / Instagram
    Farándula

    Sebastián Villalobos y Maria Laura Quintero terminaron su relación

    Con emotivos mensajes, ambos confirmaron que tomarán rumbos distintos.

  • 20513_Foto: Sebastián Villalobos / Instagram
    "Antena buscando señal", le dicen a Sebastián Villalobos por atrevida foto en toalla
    Foto: Sebastián Villalobos / Instagram
    Farándula

    "Antena buscando señal", le dicen a Sebastián Villalobos por atrevida foto en toalla

    Hasta J Balvin comentó la publicación.

