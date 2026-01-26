Galy Galiano se retira de la música; hará una gira final para despedirse de los escenarios

El reconocido cantante colombiano Galy Galiano, de 67 años y una trayectoria de más de cuatro décadas, anunció su retiro definitivo de los escenarios y la realización de una gira de despedida que llevará por nombre 'La última y nos vamos'.

La información fue confirmada a través del medio EFE y adicional salieron a la luz la divulgación de las fechas y ciudades que formarán parte de este recorrido conmemorativo de su carrera musical.

Puedes leer: Este es el legado que deja Galy Galiano después del sorpresivo anuncio de su retiro



Galy Galiano se retira de los escenarios

Galiano, cuyo nombre de nacimiento es Carmelo Galiano Cotes, nació el 10 de febrero de 1958 en Chiriguaná, Cesar, y se consolidó como una de las voces más representativas de la música popular y romántica en Colombia y Latinoamérica.



Temas como 'Me bebí tu recuerdo', 'La Cita', 'Quién entiende este amor 'y 'Amor de primavera' hicieron parte de un repertorio que lo acompañó a lo largo de su carrera y que ahora acompañará su despedida.



La gira 'La última y nos vamos' fue anunciada luego de que Galiano mencionara que planeaba retirarse en el momento que consideraba adecuado para hacerlo, manteniendo plena energía para ofrecer conciertos con dinamismo y alegría.

El artista explicó que la decisión responde a un balance entre su condición física, su vida personal y el deseo de cerrar una etapa con su público.



Fechas y ciudades de la gira de despedida de Galy Galiano

El itinerario oficial divulgado muestra una serie de presentaciones programadas en Colombia durante 2026, abriendo con una cita en Bogotá el 30 de abril en el Movistar Arena, seguida de conciertos en otras ciudades como Medellín (09 de mayo), Pereira (30 de mayo) y Cali (06 de junio), entre otras. La lista completa de fechas confirmadas incluye:

Publicidad

Bogotá – 30 de abril – Movistar Arena

Medellín – 09 de mayo – Diamante de Béisbol

Pereira – 30 de mayo – Expofuturo

Cali – 06 de junio – Arena Cañaveralejo

Neiva – 01 de agosto – Club Los Lagos

Ibagué – 22 de agosto – Néctar Arena

Bucaramanga – 29 de agosto – Center

Villavicencio – 05 de septiembre – Coliseo Las Malocas

Cúcuta – 03 de octubre – Plaza Banderas

Este conjunto de presentaciones representa una oportunidad para que los seguidores de su música vivan lo que será la última ocasión para ver al artista en vivo, interpretando clásicos que marcaron su trayectoria y que resonaron con varias generaciones.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: Sacerdote rinde homenaje a Yeison Jiménez en plena misa y causa varias reacciones

Tras anunciar su retiro en un evento previo como el Festival Estéreo Picnic, donde confirmó públicamente su decisión de decir adiós a los escenarios, la recepción por parte del público fue amplia, con cobertura sobre la importancia de su trabajo en la escena musical colombiana.

En lo que respecta a los detalles adicionales de producción musical o posibles presentaciones en el exterior, hasta el momento la información divulgada se concentra en las fechas y lugares confirmados en Colombia para la gira de despedida 'La última y nos vamos'.

Mira también: Grandes estrellas de la música popular rinden tributo a Yeison Jiménez con una emotiva canción