La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Abuelo de Yeison Jiménez, a sus 92 años, rinde homenaje tras el fallecimiento del cantante

Abuelo de Yeison Jiménez, a sus 92 años, rinde homenaje tras el fallecimiento del cantante

Durante un homenaje realizado en Manzanares, el abuelo del cantante de música popular tomó la palabra y agradeció al público con un mensaje que emocionó a los asistentes.

Palabras del abuelo de Yeison Jiménez en su homenaje de fallecimiento en Manzanares
Yeison Jiménez y su abuelo de 92 años
Foto: captura de video j.r.lunay.16.96.s e Instagram Yeison Jiménez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

El homenaje realizado en Manzanares, Caldas, en honor a Yeison Jiménez dejó varios momentos cargados de emoción, pero uno de los más recordados y comentados fue protagonizado por su abuelo, don Hernando Jiménez, quien a sus 92 años tomó el micrófono para dedicar unas sentidas palabras tocando profundamente a los asistentes.

El municipio, que vio crecer al cantante y fue testigo de sus primeros pasos en la música popular, se convirtió en el escenario de un acto lleno de recuerdos, música y muestras de cariño.

Puedes leer: Revelan FOTOS de las cenizas de Yeison Jiménez durante su homenaje en Manzanares

Palabras del abuelo de Yeison Jiménez en su homenaje en Manzanares

Familiares, amigos cercanos y habitantes del pueblo se reunieron para rendir un homenaje respetuoso, destacando el legado artístico y humano que Yeison Jiménez dejó marcado en su comunidad.

En medio del acto, la intervención del abuelo se robó la atención de todos. Con una voz pausada, pero firme, don Hernando expresó su agradecimiento a quienes acompañaron a la familia en este momento tan significativo.

Sus palabras, sencillas y llenas de sinceridad, lograron generar un silencio profundo entre los presentes, seguido de aplausos y gestos de emoción.

“A la gente de aquí de Manzanares, muchísimas gracias, que mi Dios les pague”, dijo el adulto mayor, una frase que se convirtió rápidamente en uno de los momentos más emotivos del homenaje. Para muchos asistentes, escuchar esas palabras fue un reflejo del amor y el respeto que la familia siempre ha recibido por parte del pueblo.

El homenaje contó con la presencia de los padres del cantante, otros familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron el acto con evidente emoción. La comunidad expresó en las calles su cariño, recordando al artista no solo por sus canciones, sino por la cercanía que siempre mantuvo con su tierra natal.

Además del mensaje del abuelo, durante el evento se vivieron otros instantes especiales, como interpretaciones musicales, recuerdos compartidos por amigos y palabras de agradecimiento de parte de la familia. Todo se desarrolló en un ambiente de respeto y unión, donde el cariño de la gente fue protagonista.

Publicidad

Puedes leer: Así fue la última despedida a Yeison Jiménez en su tierra natal: "profundo dolor"

Las imágenes y videos del homenaje no tardaron en circular en redes sociales. Especialmente el momento en el que don Hernando habló frente al público se volvió viral.

Para los habitantes de Manzanares, el homenaje fue una forma de honrar a uno de sus artistas más queridos y de acompañar a su familia en un momento cargado de sentimientos. Las palabras del abuelo quedaron grabadas en la memoria de quienes estuvieron presentes y de quienes siguieron el acto desde distintos lugares del país.

Mira también: Yeison Jiménez: el emotivo recuerdo de Alan Ramírez sobre su última charla

