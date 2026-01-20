Revelan fotos de las cenizas de Yeison Jiménez durante su homenaje en Manzanares

En la ciudad natal del artista, Manzanares, Caldas, se llevó a cabo un homenaje emotivo y simbólico para despedir al cantante de música popular Yeison Jiménez luego de su cremación, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y seguidores que quisieron recordar su trayectoria y su cercanía con su pueblo natal.

Las primeras imágenes que se divulgaron tras la cremación muestran las cenizas del artista en un momento especialmente sentido, con su esposa, Sonia Restrepo, como protagonista de la ceremonia.

" type="text/html" data-cms-ai="0">Puedes ver: Así fue la última despedida a Yeison Jiménez en su tierra natal: "profundo dolor"



La escena conmovió a quienes estuvieron presentes y también a quienes siguieron el homenaje a través de redes sociales, donde muchos comentarios expresaron sentimientos de cariño y recuerdo.



El homenaje se organizó de forma tranquila y simbólica, con detalles que reflejan el afecto de la comunidad hacia Yeison Jiménez y su música, la cual lo llevó a convertirse en uno de los exponentes más conocidos de su género musical en Colombia.

¿Cómo fue el homenaje en Manzanares para despedir a Yeison Jiménez?

El acto fue un espacio en el que familiares y asistentes compartieron historias, momentos de reflexión y reconocimiento al impacto que tuvo el cantante en la escena artística nacional.

La presencia de seguidores y habitantes del municipio fue notoria, pues muchos llegaron para rendir tributo al artista que llevó con orgullo el nombre de su tierra. Además, la participación de personas cercanas contribuyó a hacer de este homenaje un momento íntimo, lejos de grandes espectáculos, y más enfocado en el recuerdo personal y colectivo.

Puedes leer: Contundente llamado del equipo de Yeison Jiménez ante especulaciones sobre su herencia

Publicidad

A lo largo de la jornada, los asistentes recordaron con cariño las canciones y la personalidad del cantante, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, un hecho que dejó un profundo impacto en la comunidad artística y entre los seguidores de su música.

La ceremonia en Manzanares se convirtió así en un espacio de consuelo y memoria, donde la familia, amigos y seguidores pudieron expresar su dolor, pero también celebrar su legado. Las palabras de quienes estuvieron presentes destacaron el amor por su tierra, la música popular y la conexión que Yeison Jiménez logró con su público.

Publicidad

Aunque el momento de la despedida fue emotivo, también estuvo marcado por símbolos que reflejan la vida y obra del artista, con escenas que buscaron honrar su memoria con respeto y afecto por parte de quienes lo conocieron y lo admiraron.

Este homenaje en Manzanares se suma a otros actos de recuerdo que se han realizado en diferentes lugares del país, donde el legado musical y la historia del intérprete han sido motivo de múltiples muestras de cariño.

Mira también: Yeison Jiménez: el emotivo recuerdo de Alan Ramírez sobre su última charla