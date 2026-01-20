Expiloto de Yeison Jiménez revela secretos del Piper N325FA; aeronave donde pasó accidente

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 quedó marcada por el luto en el mundo del entretenimiento. El avión ligero Piper Navajo PA-31, identificado con la matrícula N325FA, se precipitó a tierra en cercanías del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá.

En el accidente perdieron la vida el reconocido cantante Yeison Jiménez, el capitán Fernando Torres y cuatro integrantes clave de su equipo de trabajo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

Según los reportes preliminares, la aeronave perdió el control apenas cinco minutos después del despegue tras realizar un viraje, lo que provocó un incendio inmediato tras el impacto y la calcinación de sus seis ocupantes.



Mientras las familias despiden a sus seres queridos, la Aeronáutica Civil de Colombia se ha volcado a una misión compleja: reconstruir cada detalle del historial de vuelo de este avión para hallar respuestas concluyentes.

¿Qué dijo expiloto de Yeison Jiménez sobre el accidente?

En este rompecabezas de datos, la figura del capitán César Augusto Puerto Narváez ha cobrado una relevancia inesperada.

Con más de 38 años de experiencia en los cielos, Puerto fue el primer piloto encargado de operar este avión específico en territorio colombiano.

Su relación con la aeronave comenzó el 10 de septiembre de 2022, cuando la recogió en Cali tras su llegada desde Estados Unidos para trasladarla a Medellín, así lo contó a El Tiempo.

El capitán Puerto mantuvo la responsabilidad del mando hasta el 24 de septiembre de 2023, fecha en la que, en un hangar de Aeroenlace, le entregó formalmente las llaves a Yeison Jiménez.

No obstante, su salida del equipo de trabajo del "Aventurero" ha generado diversas especulaciones, las cuales el piloto aclaró con contundencia.

Puerto presentó su renuncia en 2024 debido exclusivamente a diferencias en los términos de su contrato laboral y no por supuestas fallas mecánicas en el aparato.

"Yo volaba para él y solo por cuestiones laborales le presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo en algunos puntos del contrato", explicó el experto, descartando que el avión presentara riesgos operativos durante su gestión.

Uno de los puntos más polémicos de la investigación ha sido la aparición de una aeronave con la misma matrícula incautada con un cargamento de cocaína en Campeche, México.

Al respecto, el capitán Puerto ofreció una explicación técnica que podría desvincular al artista de cualquier nexo ilícito.

Según el piloto, tras observar las imágenes en redes sociales, identificó que el avión en México era un Piper Navajo Chieftain, una versión más larga y distinta al modelo en el que se movilizaba Jiménez.

Para el capitán, es altamente probable que grupos delictivos utilizaran la matrícula del avión del cantante para camuflar sus operaciones, aprovechando el parecido entre ambos modelos.

La aeronave de Yeison Jiménez operaba bajo una matrícula estadounidense (que comienza con la letra N).

Puerto detalló que muchos empresarios en Colombia optan por este sistema porque facilita la comercialización y garantiza una vigilancia estricta por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Además, estas aeronaves deben cumplir con normativas aduaneras rigurosas que las obligan a salir del país al menos una vez al año para evitar ser catalogadas como "avionetas de contrabando".

El propio Puerto recordó que, en cumplimiento de esta ley, llevó el avión de Jiménez a Panamá en una ocasión.

A pesar de que el capitán ya fue contactado por la Aerocivil, ha mantenido una postura cautelosa, asegurando que solo entregará detalles técnicos específicos a las autoridades competentes si así lo requieren de manera formal.

