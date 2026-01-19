Testigo revela palabras premonitorias de Yeison Jiménez horas antes de fallecer; en video

En torno a los momentos previos al accidente aéreo que terminó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026, surgieron testimonios que aportan datos sobre sus acciones y estado horas antes del siniestro.

Un testigo que compartió con el artista en un restaurante durante una pausa en su trayecto relató conductas que hoy circulan en redes sociales como parte del registro de esos últimos instantes.

Video de las últimas horas de Yeison Jiménez

Según el testimonio recogido por el programa La red, Jiménez y su equipo se detuvieron en el restaurante Los Porritas, ubicado en el municipio de Belén, cuando se dirigían desde Málaga con destino a Paipa para abordar una avioneta que los llevaría a Marinilla.



En el lugar, alrededor de las 2:00 p. m., el cantante pidió seis aguapanela para quienes lo acompañaban y ordenó truchas con sus respectivos acompañamientos, señalando que no había afán con la comida.



Mientras esperaba su almuerzo, el ambiente se llenó de música. El testigo comentó que Jiménez comenzó a cantar de manera espontánea una canción cuya letra incluye la frase “Cuando yo me muera no quiero que lloren”.

Durante ese momento, también se tocó la cabeza repetidamente, gesto que quienes presenciaron la escena recordaron posteriormente, aunque en el momento fue interpretado como parte de la espontaneidad del artista.

Quienes lo atendieron señalaron que Jiménez comió dos truchas y bebió su aguapanela, manteniendo una actitud sonriente y compartiendo con su mánager, Jefferson Osorio y el resto de su equipo.

El ambiente general fue descrito como alegre y relajado, sin señales claras de preocupación por lo que ocurriría más tarde. Antes de partir rumbo a Paipa, accedió con gusto a tomarse fotografías con el personal del restaurante, gesto que quedó grabado en la memoria de quienes no imaginaban que esa sería una de sus últimas apariciones públicas.

Alrededor de las 3:00 p. m., el grupo salió del lugar para continuar su trayecto. Lo que siguió después fue una tragedia: la avioneta en la que viajaban se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, en un accidente que también cobró la vida de otras cinco personas, entre ellos el piloto y varios miembros del equipo de trabajo.

