Avioneta de Yeison Jiménez tenía más de 40 años y no tenía controles aéreos en Colombia

La investigación por el trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero en Boyacá, en el que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez Y cinco integrantes de su equipo de trabajo, sigue arrojando hallazgos que generan inquietud tanto en la opinión pública como en el sector aeronáutico.

Con el paso de los días, han salido a la luz detalles técnicos y legales sobre la avioneta involucrada que plantean serias preguntas sobre la seguridad y la supervisión de este tipo de aeronaves en Colombia.

El siniestro ocurrió poco después del despegue desde el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, cuando la aeronave Piper PA-31 Navajo, matrícula N325FA, cayó en una zona rural entre Paipa y Duitama.

A bordo viajaban el artista, el piloto y cuatro miembros de su equipo de trabajo, quienes se dirigían a Marinilla para cumplir con una presentación musical.



¿Por qué la avioneta de Yeison Jiménez no estaba bajo control colombiano?

Uno de los primeros puntos que llamó la atención de los investigadores fue la matrícula de la aeronave. Al iniciar con la letra N, esta indicaba que el avión estaba registrado en Estados Unidos y no en Colombia.

Esto implica que su operación se regía por la normativa de la Administración Federal de Aviación (FAA) y no por el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC).

De acuerdo con fuentes de la Aeronáutica Civil, en entrevista con El Tiempo, este tipo de registro limita la capacidad de supervisión técnica por parte de las autoridades nacionales.

En la práctica, los inspectores colombianos no realizan controles rutinarios sobre estas aeronaves, siempre que cumplan con requisitos mínimos como contar con un taller autorizado y un permiso temporal de permanencia.



La antigüedad de la avioneta de Yeison Jiménez

Otro aspecto clave es la edad del avión. Los primeros reportes indican que la aeronave tenía más de 40 años de fabricación, lo que la clasifica como un avión envejecido. Este dato es fundamental para entender por qué no podía ser matriculada en Colombia.

Expertos en aviación explicaron que la legislación colombiana es restrictiva frente al registro de aeronaves privadas con décadas de uso.

De haberse intentado inscribirla con matrícula nacional, el proceso no habría sido aprobado debido a su antigüedad, quedando únicamente como una aeronave de colección.

Este escenario ha reavivado el debate sobre los vacíos normativos que permiten que aviones extranjeros operen en el país sin una vigilancia técnica constante. Distintos sectores han pedido revisar y endurecer las reglas para evitar que aeronaves antiguas vuelen sin controles locales más estrictos.



Un caso que trasciende la tragedia de Yeison Jiménez

Mientras las autoridades continúan analizando si el accidente se produjo por una falla mecánica, un error humano o una combinación de factores, el caso ha puesto el foco en la seguridad aérea. Más allá del profundo dolor que dejó la partida del artista y su equipo, la situación plantea una discusión necesaria sobre la regulación de aeronaves extranjeras en Colombia.

En paralelo a la investigación, miles de seguidores despidieron al cantante en un emotivo homenaje en el Movistar Arena de Bogotá, donde colegas y familiares recordaron su legado musical y humano.

El accidente de Yeison Jiménez no solo enluta a la música popular, sino que también deja una lección pendiente sobre la importancia de fortalecer los controles para prevenir futuras tragedias.

