Sale a la luz sorprendente video de Yeison Jiménez como humorista en Sábados Felices

Yeison Jiménez también fue recordado por una aparición poco habitual en televisión, ocurrida cuando participó como humorista en el programa Sábados Felices, emitido por Caracol Televisión.

Este momento corresponde a una faceta distinta del artista, alejada de su carrera musical y vinculada al humor, uno de los formatos más tradicionales de la televisión colombiana.

Luis Alfonso, con el corazón en la mano, muestra el altar que hizo para Yeison Jiménez



Yeison Jiménez en Sabados Felices

En esa oportunidad, Yeison Jiménez apareció caracterizado como un personaje humorístico dentro del programa. Durante el segmento, imitó a 'Don Sincero', personaje conocido del espacio, interpretado originalmente por el humorista Carro Loco.



Su participación se dio sin anunciar previamente su identidad, lo que permitió que interactuara con el público desde un rol distinto al que normalmente desempeñaba como cantante.



Durante su escena, Jiménez desarrolló el personaje con expresiones propias del formato del programa, manteniendo el tono característico de Sábados Felices. En el escenario, se presentó como parte del elenco humorístico, sin realizar interpretaciones musicales ni referencias a su carrera artística.

Este episodio fue grabado como parte de una emisión regular del programa y quedó registrado como una de las apariciones televisivas menos conocidas del artista. En ese momento, Jiménez participó siguiendo el guion del segmento, compartiendo escena con otros humoristas y cumpliendo el papel asignado dentro del espacio.

Tras su fallecimiento en el accidente aéreo ocurrido en enero de 2026, este recuerdo volvió a circular entre seguidores y personas cercanas al entorno del artista. La aparición en Sábados Felices se sumó a otros momentos de su trayectoria que comenzaron a recordarse como parte de su paso por distintos escenarios, tanto musicales como televisivos.

Homenaje a Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue una figura reconocida dentro de la música popular colombiana y mantuvo una relación cercana con varios espacios de entretenimiento. Su paso por el programa humorístico mostró una faceta distinta, en la que se integró a un formato ajeno a los escenarios musicales, sin dejar de lado su cercanía con el público.

Luego de su fallecimiento, se realizaron varios homenajes en diferentes lugares del país. Entre estos se destacaron actos públicos y encuentros organizados por seguidores y colegas del género. Artistas como Jessi Uribe, Luis Alfonso y Jhonny Rivera participaron en algunos de estos espacios de recuerdo.

Sale a la luz foto inédita de Yeison Jiménez vendiendo aguacates; sus inicios

También se llevaron a cabo actos en lugares representativos para el cantante, como la central mayorista Corabastos y el Movistar Arena de Bogotá. Estos eventos reunieron a personas cercanas al artista y a seguidores que acompañaron las despedidas organizadas en su memoria.

La aparición de Jiménez en Sábados Felices permitió mostrar una faceta diferente, que hoy forma parte de los recuerdos asociados a su vida artística y pública.

El día que Yeison Jiménez cayó en una broma telefónica