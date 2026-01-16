Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Estuvo el cuerpo de Yeison Jiménez en el homenaje? Ciro Quiñónez rompe el silencio

¿Estuvo el cuerpo de Yeison Jiménez en el homenaje? Ciro Quiñónez rompe el silencio

El cantante salió a explicar lo que realmente ocurrió durante el homenaje realizado para el artista de música popular en Bogotá, luego de versiones que generaron confusión alrededor del evento.

Ciro Quiñónez habló sobre el cuerpo de Yeison Jiménez en su homenaje en el Movistar Arena
Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez
Foto: Instagram de Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

Ciro Quiñónez se pronunció luego de la confusión que surgió alrededor del homenaje realizado en el Movistar Arena en memoria de Yeison Jiménez. El tema que generó comentarios y versiones encontradas tuvo que ver con la presencia del cuerpo del cantante durante ese evento, situación que llevó al artista a dar su versión de los hechos.

De acuerdo con lo expresado por Quiñónez, la información que empezó a circular no reflejaba correctamente lo ocurrido durante el homenaje. Por esa razón decidió hablar y aclarar el contexto en el que se desarrolló el acto, el cual, según explicó, se llevó a cabo con respeto y siguiendo decisiones previamente definidas.

Puedes leer: Pipe Bueno frena en seco comentario que lo relaciona con fallecimiento de Yeison Jiménez

Homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Durante su intervención a un medio de comunicación, Ciro Quiñónez se refirió directamente a los comentarios que generaron confusión y afirmó: “Los cuerpos estuvieron ahí. No falta la gente que viene a dañar y malinterpretar los momentos sagrados y los homenajes.

Pero te puedo confirmar que los cuerpos siempre estuvieron", frase con la que expresó su inconformidad frente a las versiones que, según él, distorsionaron el sentido del homenaje.

El cantante explicó que alrededor del evento existieron interpretaciones equivocadas y que algunas personas sacaron conclusiones sin conocer realmente cómo se organizó el acto. En ese sentido, insistió en que el homenaje tuvo un propósito claro y que no respondía a lo que algunos señalaron en redes sociales.

Puedes leer: Jhonny Rivera revela la reacción de la esposa de Yeison Jiménez tras su muerte

“Hay cosas que se deben manejar con respeto”, expresó, al referirse a la importancia de no difundir versiones que no corresponden a la realidad del evento.

Adicional, el cantante comentó que la velorió si fue privado.“Estuvimos en el norte, en la velación privada. Solo estuvo gente muy cercana, estuvimos los que lo queríamos

Mira también: Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe cantaron juntos en homenaje a Yeison Jiménez

