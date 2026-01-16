Jhonny Rivera revela la reacción de la esposa de Yeison Jiménez tras su muerte

Continúan apareciendo reacciones y comentarios tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero por un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Al punto que muchos seguidores del cantante y artistas le rindieron un sentido homenaje en el Movistar Arena en Bogotá, donde estuvo entre otros Jhonny Rivera.

Durante el homenaje muchos seguidores de Yeison cantaron a todo pulmón los éxitos del cantante, esto con el fin de darle el último adiós al autor de el ‘Aventurero’. En este contexto, la figura de Sonia Restrepo tomó protagonismo, donde agradeció a las personas que se acercaron.

Ante esto, Jhonny Rivera uno de los invitados de este homenaje habló por medio de su cuenta de Instagram y relató una conversación privada con la esposa de Yeison Jiménez, durante el evento donde explicó varios detalles tras la pérdida de su esposo.



“Me decía Sonia que expresaba la felicidad de pensar que Yeison, donde estuviera, estaría muy feliz sintiendo todo ese apoyo del público. De verdad, gracias a los Jimenistas”, relató Rivera, así mismo, explicó que la atmósfera del recinto había mucha serenidad por lo vivido, durante este momento.

“Es lindo, yo sentía una paz en mi cuerpo, yo no sé cuántas veces me ericé y me emocioné con la respuesta del público”, confesó el cantante, a sus seguidores y afirmó que ese fue el mejor homenaje que pudo recibir el cantante.

¿Quién es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez siempre enfatizó que su prioridad era su entorno familiar. El artista estaba casado con Sonia Restrepo, su compañera sentimental de muchos años y madre de sus hijos. La relación entre ellos, según comentaron en una entrevista con la Revista Vea, inició en una fiesta de Pensilvania, Caldas, hace más de diez años.

En aquel entonces, un Yeison de 22 años apenas daba sus primeros pasos en la música, mientras que Sonia, de 18, celebraba con sus amigas el triunfo en un campeonato de fútbol, donde ella es una profesional en contaduría pública y especialista en derecho tributario, no solo fue su compañera sentimental, sino el pilar fundamental que sostuvo al artista.

Durante su relación lograron conformar un hogar compuesto por tres hijos; Camila, quien pese a no ser hija biológica del artista, este la crió desde muy pequeña. Por otro lado, se encuentra Thaliana, quien tiene aproximadamente siete años y finalmente Santiago, quien es el dado que nació a mediados del 2024.

Por lo cual, pese al impacto de esta noticia, ella decidió tomar una postura de profunda dignidad y respeto ante la pérdida de su esposo el pasado 10 de enero.

