Yeison Jiménez tenía afán de grabar ‘Destino final’; sentía que “no iba a durar”

La música popular colombiana continúa de luto, pero también en reflexión. A pocos días de la trágica muerte de Yeison Jiménez, nuevas revelaciones sobre su proceso creativo han despertado una profunda emoción entre seguidores y colegas.

Una de ellas tiene que ver con la grabación de ‘Destino final’, una canción que, sin proponérselo, terminó convertida en un mensaje cargado de simbolismo.

Según su productor musical, el artista tenía un afán particular por dejar registrada esa canción, impulsado por una sensación difícil de ignorar.



Yeison Jiménez y la grabación de ‘Destino final’

El productor Georgy Parra, quien trabajó de cerca con el cantante caldense, contó que durante las sesiones de grabación en 2024 ocurrió una conversación que hoy resulta estremecedora.

Mientras ajustaban detalles del tema, el intérprete expresó que necesitaba grabar una canción así, porque sentía que “no iba a durar mucho”.

En ese momento, la frase no encendió alarmas, pues era habitual que el artista reflexionara sobre la vida, el tiempo y la muerte en medio de charlas profundas y sinceras.

‘Destino final’ fue grabada en colaboración con Luis Alfonso y, debido a las apretadas agendas, cada uno registró su parte por separado.

Aun así, la intensidad emocional quedó plasmada en la voz y la interpretación, elementos que hoy explican por qué la canción ha escalado posiciones en listas de reproducción dentro y fuera de Colombia.



Yeison Jiménez: palabras que hoy cobran otro sentido

Tras el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Boyacá, en el que falleció el cantante junto a miembros de su equipo, Georgy Parra revisó mentalmente esa conversación.

Lo que antes parecía una reflexión más, adquirió un peso emocional imposible de ignorar. El artista, que venía de una presentación en Santander y se dirigía a cumplir nuevos compromisos, tenía incluso programada una reunión clave para hablar de futuros lanzamientos y de un giro importante en su carrera.

De acuerdo con su productor, había planes ambiciosos sobre la mesa, entre ellos varios álbumes y nuevas propuestas musicales. Esa urgencia creativa reflejaba el compromiso del cantante con su arte y con el público que lo acompañó desde sus inicios.

Tras los homenajes multitudinarios, como el realizado en el Movistar Arena de Bogotá, amigos, artistas y seguidores han compartido anécdotas que confirman la huella profunda que dejó en la música popular. Más allá de la tragedia, su historia hoy se recuerda como la de un artista que vivió intensamente, trabajó sin pausa y dejó canciones que seguirán acompañando a miles de personas.

La invitación de su equipo y colegas es clara: honrar su memoria escuchando su música, valorando su legado y manteniendo vivo el mensaje que dejó en cada escenario y en cada estudio de grabación.

