Viuda de Omar Geles envió emotivo mensaje a la esposa de Yeison Jiménez: “No la aceptaba”

Continúan apareciendo reacciones al repentino fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a otros ocupantes de una aeronave en un accidente aéreo ocurrido en Paipa. En este contexto, la viuda de Omar Geles, Maren García, le dedicó unas palabras a Sonia Restrepo, esposa del artista, a través de sus redes sociales.

Por medio de su red social de Instagram, Maren habló en su cuenta de Instagram esto después de que varios seguidores de ella le preguntarán sobre su posición sobre el tema, en donde recordó que todos viven el duelo a su manera y recordó cómo vivió esta situación hace unos años.

"Y mi consejo es, es más, ella en estos momentos, estoy completamente segura que ella no va a ver redes. Yo no lo hacía y cuando yo veía, me acuerdo que era algo que era un no rotundo, no aceptaba que él no estuviera conmigo. Ella está en ese proceso y yo lo que diga, siento que no va a servir de absolutamente nada, de verdad", afirmó

Es de destacar que, Sonia Restrepo ha publicado diferentes imágenes junto al intérprete de 'Aventurero'. La más reciente, fue en donde ella aparece dándole un beso al ataúd en el Movistar Arena, lugar en donde se estaba llevando a cabo el homenaje rodeado de muchos fans y de sus colegas.

Por lo cual, los fans no dudaron en enviar varios mensajes de apoyo para superar este momento tan doloroso y le pidieron que oraran mucho, para que la familia pueda superar el fallecimiento del artista.

Publicidad

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

El artista estaba casado con Sonia Restrepo, su compañera sentimental de muchos años y madre de sus hijos. Tanto es así que la relación entre ellos, inició en una fiesta de Pensilvania, Caldas, hace más de diez años. Según una declaración de estos para la Revista Vea.

Publicidad

Puedes leer: Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"

Por lo cual, un Yeison de 22 años apenas daba sus primeros pasos en la música, mientras que Sonia, de 18, celebraba con sus amigas el triunfo en un campeonato de fútbol, donde ella es una profesional en contaduría pública y especialista en derecho tributario.

Durante su relación lograron conformar un hogar compuesto por tres hijos; Camila, quien pese a no ser hija biológica del artista, este la crió desde muy pequeña. Por otro lado, se encuentra Thaliana, quien tiene aproximadamente siete años y finalmente Santiago, quien es el dado que nació a mediados del 2024.

Mira también: Yeison Jiménez habló de los tres grandes amores que marcaron su vida