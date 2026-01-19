Esta fue la canción inédita que Yeison Jiménez cantó en concierto antes de fallecer

En uno de sus últimos conciertos antes de fallecer en un accidente aéreo, el cantante de música popular Yeison Jiménez presentó ante el público una canción inédita que, hasta ese momento, no contaba con grabación ni lanzamiento oficial.

El tema quedó captado en un video realizado por asistentes al evento y posteriormente difundido en redes sociales, donde se observa al artista anunciando el tema y explicando brevemente su origen antes de interpretarlo.

Canción inédita de Yeison Jiménez

En la grabación, Yeison Jiménez detiene el desarrollo habitual del concierto para dirigirse directamente a los asistentes. Allí explica que desea cantar una canción nueva y aclara que no había sido escuchada previamente por el público ni por los músicos que lo acompañaban en tarima.



“Esta canción viene en los próximos días, nadie la ha escuchado, nadie, nadie”, expresó el cantante antes de iniciar la interpretación.



Previo a cantar, Jiménez ofreció un breve contexto sobre la letra del tema. Según sus propias palabras, la canción estaba dedicada a “una mujer que la verdad era muy mentirosa”. El artista también pidió disculpas de manera general antes de comenzar, sin ofrecer mayores detalles adicionales sobre la historia personal que inspiró la composición.

La interpretación se realizó sin una introducción musical extensa y permitió que la voz y la letra quedaran en primer plano. Durante el momento, el público permaneció atento y respondió con aplausos al finalizar la canción.

El video no muestra una presentación completa con arreglos instrumentales, lo que indica que el tema aún se encontraba en una etapa inicial de desarrollo.

Hasta ese momento, no existía información pública sobre el título oficial de la canción, su fecha de lanzamiento ni si contaba con un proceso de producción en estudio. Tampoco se conocían registros formales del tema en plataformas musicales o anuncios relacionados con su publicación.

En varias ocasiones, el cantante manifestó su interés en continuar componiendo y lanzando música de manera constante, aunque no siempre ofrecía detalles sobre los procesos creativos o los tiempos de publicación.

Hasta el momento, no existen comunicados oficiales que confirmen si la canción presentada en ese concierto será producida o publicada después. Tampoco se han entregado declaraciones por parte de su equipo de trabajo o familiares relacionadas con el futuro de ese material específico.

