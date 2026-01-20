Publicidad

Contundente llamado del equipo de Yeison Jiménez ante especulaciones sobre su herencia

Contundente llamado del equipo de Yeison Jiménez ante especulaciones sobre su herencia

Tras el accidente que cobró la vida del ídolo de la música popular, su equipo de trabajo rompe el silencio para denunciar cómo la desinformación están poniendo en peligro a su familia.

Contundente llamado del equipo de Yeison Jiménez ante especulaciones sobre su herencia
Contundente llamado del equipo de Yeison Jiménez ante especulaciones sobre su herencia
Foto: Instagram de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

La música popular en Colombia atraviesa uno de sus capítulos más tristes tras la jornada del 10 de enero de 2026, fecha en la que Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente de avioneta.

El siniestro, que también se llevó la vida de otras cinco personas del equipo del artista, ha generado un vacío profundo en el corazón de sus seguidores y en la escena cultural que él ayudó a posicionar junto a figuras como Jessi Uribe y Arelys Henao.

Puedes leer: Inquietantes palabras de Yeison Jiménez se vinculan a brujería: “Como si me amarraran”

Sin embargo, a medida que pasan los días, el dolor de la pérdida se ha visto empañado por un fenómeno alarmante: una marea de especulaciones sobre su fortuna y sus negocios que ha obligado a su círculo íntimo a emitir una alerta roja por seguridad.

Nueve días después del accidente, el 19 de enero, la oficina de prensa del cantautor publicó un comunicado oficial instando a la responsabilidad y al respeto.

El equipo de Jiménez manifestó su profunda preocupación por la difusión de datos no verificados y versiones construidas desde la conjetura, las cuales no solo desinforman, sino que “pueden comprometer la seguridad y la tranquilidad” de su esposa e hijos.

Según fuentes cercanas, la familia atraviesa un proceso de duelo profundo que se ha visto alterado por el escrutinio público sobre los bienes materiales del artista.

Puedes leer: ¿Qué ocurrirá con las regalías de las canciones de Yeison Jiménez? Empresa explica

El llamado es directo hacia los medios de comunicación y generadores de contenido: se les pide actuar con ética periodística y sensibilidad humana.

El equipo enfatizó que, aunque entienden el interés público que despierta una figura de la talla de Yeison, la prioridad absoluta debe ser la prudencia.

La difusión de teorías sin sentido y comentarios errados sobre su patrimonio musical y empresarial ha sido calificada como un acto que hace daño a quienes hoy intentan asimilar su ausencia.

Las inquietudes de los seguidores no son menores. Tras la partida del intérprete, han surgido numerosas dudas sobre el destino de las regalías de sus éxitos, el manejo de sus múltiples empresas y el cumplimiento de los conciertos que ya estaban pactados.

Yeison Jiménez no era solo un cantante; era un prolífico empresario que había diversificado sus ingresos en diversos sectores.

Este legado empresarial es precisamente el que ahora está en el ojo del huracán informativo, provocando que versiones falsas sobre sus activos circulen sin control en redes sociales.

Incluso otros artistas del género se han visto salpicados por la situación. Jessi Uribe, por ejemplo, tuvo que emitir un comunicado repudiando afirmaciones que intentaban vincularlo de alguna manera con el deceso de su colega.

Por su parte, figuras como Jhonny Rivera han manifestado la dificultad emocional que representa asistir a los homenajes póstumos, evidenciando el ambiente de tristeza que rodea al gremio.

No obstante, el equipo del cantante ha sido enfático en que cualquier novedad o información oficial será transmitida exclusivamente a través de sus canales autorizados.

La petición final de la misiva es clara: se solicita a la audiencia y a los medios permitir que la familia Jiménez atraviese esta etapa "con dignidad y en paz".

Mira también: Yeison Jiménez: el emotivo recuerdo de Alan Ramírez sobre su última charla

